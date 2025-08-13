Mircea, la víctima mortal del incendio de Tres Cantos: intentó salvar a los caballos antes de quedar atrapado por las llamas

Mircea, así se llamaba el hombre que murió en el incendio de Tres Cantos (Madrid), después de ser rescatado de entre las llamas con el 98% del cuerpo quemado. Era la primera víctima mortal que dejaba la ola de incendios que está asolando España y a la que se sumó horas después Abel Ramos, un voluntario que luchaba contra el fuego en León.

Mircea tenía 50 años y era de origen rumano, aunque llevaba más de dos décadas en este municipio madrileño. Era amigo del dueño de la finca, el hombre de 84 años que tuvo que ser también trasladado al Hospital de la Paz a causa de una contusión torácica. Por eso, no dudó en acercarse para intentar poner a salvo a los caballos, algo que no logró porque los animales también perecieron en el fuego. Mientras lo intentaba, una bola de fuego lo alcanzó.

En unas imágenes difundidas por El País se ven dos coches a la entrada de la finca. Uno, calcinado por completo; el otro, tiene golpes en la luna y sangre en el suelo y la manilla interior de la puerta.

Otro incendio arrasó con su taller mecánico el año pasado

Había llevado a cabo varios trabajos en todo este tiempo que llevaba asentado en Tres Cantos. Tuvo un taller de mecánica, según cuenta su amiga Claudia en una entrevista en El Mundo, pero un incendio hace unos años le obligó a cerrarlo. No fue un incendio forestal como el que le ha quitado la vida, sino uno en el local de al lado que afectó a su taller.

También trabajó "desde 2006 y durante siete años" en un taller de Midas cercano a la finca donde ocurrió la desgracia. Después pasó a otra cadena de talleres, Euromaster, hasta que montó el suyo propio. Finalmente, desde febrero de 2024 "se dedicaba a hacer mudanzas" con la empresa Delivinnova Express S.L.

Un gran amigo, siempre dispuesto a ayudar

Diversas publicaciones en redes sociales lo califican como "gran amigo" y "gran persona". Sus antiguos compañeros de Midas coinciden con esta descripción: "también nos arreglaba los coches a la mayoría de los rumanos de Tres Cantos. Lo llamabas y en unas horas lo tenía listo: 'Enseguida voy, cariño, y te ayudo'. Cualquier cosa que le pidieras, él siempre estaba dispuesto a ayudar".

Mircea, además, era marido y padre. Tenía dos hijos adolescentes que, junto a su mujer, están destrozados, en palabras de su amiga Claudia. Por eso, tanto la familia de su viuda como la asociación Rumanos Unidos de Tres Cantos se han movilizado para recaudar fondos y poder repatriar su cadáver y entierro en Tulcea, la localidad rumana donde vive su madre.

"Hoy nos despedimos con mucho dolor de nuestro querido Mircea Spiridon. Fue padre, marido y un gran amigo para todos los que le conocimos, un alma alegre y bondadosa" dice una de las publicaciones en las que se adjunta, además, el siguiente número de cuenta: "ES52 1465 0100 96 1761729824".

El incendio ya está controlado y ha bajado a nivel 0

El incendio de Tres Cantos ya está controlado y la investigación sigue abierta, de hecho las autoridades apuntan a que pudo producirse por causas naturales. Ha arrasado unas 2.000 hectáreas de terreno y han trabajado en su extinción miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como bomberos, brigadas forestales, agentes forestales y el SUMMA112.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de una publicación en su perfil de X, antes Twitter, ha mandado todo su "cariño para la familia" al tiempo que ha agradecido a los profesionales su trabajo.