Monólogo de Alsina: "Acuerdo consigo mismo"

Entre UCO y UCO, financiación autonómica. Entre sobresalto y sobresalto, manzana podrida y manzana podrid…perdón, que siempre se me olvida, Montse Mínguez; entre sobresalto y sobresalto y alto cargo y alto cargo que le salen rana, ¿así mejor?, el presidente aprovecha los días en calma para sacar del congelador compromisos que ahí quedaron, pendientes de ejecución, y que gustosamente asumió para poder seguir de presidente él mismo y hacer presidente a Illa.

O sea, cómo hacer posible que la administración autonómica catalana disponga de más recursos para financiarse ella. Esto es lo que Sánchez pactó con Oriol Junqueras ---condenado por malversación--- y que luego Salvador Illa hizo suyo: más dinero para la administración catalana y más control sobre la recaudación del IRPF. De hecho, todo el control.

El resto, lo de abrir el modelo a las demás comunidades, debatirlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, interesarse por las singularidades de los otros territorios vino luego. El pacto no incluía preocuparse por cómo lo recibían los demás o por cómo de perjudicados podrían salir los habitantes de algunas regiones si, al reservar más recursos para una comunidad autónoma concreta alegando que tiene más competencias transferidas, recibirían ellos menos financiación del Estado por tener menos competencias.

No es un secreto que para Esquerra (y para Junts) no es que Cataluña sea la prioridad, es que es su único interés

Aunque sean regiones con menos renta, menor nivel de vida de sus habitantes o mayores dificultades para generar empleos. El modelo lo diseñó Esquerra, y no es un secreto que para Esquerra (y para Junts) no es que Cataluña sea la prioridad, es que es su único interés. Por eso, el resumen del pacto siempre fue: fijemos un modelo que satisfaga a los partidos en Cataluña y con el resto de las comunidades ya se verá lo que hacemos luego. Ahí radica la preferencia y el trato de favor. En que primero se pacta con un gobierno autonómico y luego se le exige adhesión al resto. La España federal era esto.

Al cabo de la cacareada reunión de ayer entre el gobierno central y el gobierno Illa, el asunto está como estaba. Lo que estaba sin despejar sigue sin estar despejado. Quién decide cuánto ha de aportar una comunidad autónoma al conjunto del Estado y qué sucede si el resto de las regiones del régimen común no le bendicen a Sánchez, Junqueras e Illa su interesante (o interesado) acuerdo.

Ministros sanchistas y consejeros catalanes rinden sentido homenaje a los hermanos Marx cada vez que comparecen en público para afirmar cosas como que 'la bilateralidad de las competencias singulares no es óbice para la multilateralidad de las competencias homogéneas'… o que 'la ordinalidad es compatible con la solidaridad atendiendo al criterio de necesidad y racionalidad'.

No parece que el gobierno tenga amarrados, tampoco en esto, los apoyos parlamentarios

El pueblo soberano sigue con verdadera pasión estos argumentos tan llanos y tan colmados de palabras que terminan en -dad. Preguntándose si su incapacidad para digerir tal grado de farragosidad es fruto de la tecnicidad o de la artifiosidad.

Qué sucede si al resto del país este modelo de recaudar y repartir el dinero no le parece bien. Porque no parece que haya un clamor a favor de abrir este camino, ¿verdad?, y no parece que el gobierno tenga amarrados, tampoco en esto, los apoyos parlamentarios que necesita para modificar leyes orgánicas.

Los gobiernos autonómicos del PP están todos en contra. Dices: a ver, es el PP. Ya, pero son once de las quince comunidades autónomas del régimen común, y las gobierna el PP porque así lo han querido sus ciudadanos. De las otras cuatro, tres las gobierna el PSOE. Dos están en contra, Castilla La Mancha y Asturias. La tercera es Cataluña. Resumen: de las quince comunidades, la única que aplaude el modelo es la que lo ha pactado por su cuenta con el gobierno.

Y ahora di que a esto se le llama consenso y velar por el interés general. Veamos, ahora, qué líderes regionales socialistas (en la oposición) están a favor de la financiación de inspiración catalana. Gallardo, el aforado extremeño, dice que con él no cuenten.

Privilegio, la misma palabra que emplean los gobernantes del PP. Tampoco consta que estén muy a favor los líderes socialistas regionales que no son ministros de Pedro Sánchez; al menos, ninguno de ellos lo ha expresado. Lo que nos lleva a una segunda conclusión: si el único gobierno autonómico a favor de esta financiación es el catalán, los únicos dirigentes socialistas que la celebran son, aparte de Illa, los Oscar López, Pilar Alegría, Diana Morant y María Jesús Montero, más por disciplina sanchista que porque, en realidad, les entusiasme.

Esta película ya la vimos con la amnistía

Mención especial para la líder de la oposición andaluza, que es la misma persona que se pasó meses combatiendo la propuesta de Esquerra por insolidaria y jurídicamente inviable y ahora afea la conducta a quienes defiendan eso mismo. Esta película ya la vimos con la amnistía: la fe de los conversos es casi tan firme como la de los oportunistas.

No hay nuevo modelo de financiación, por ahora. El pacto firmado ayer, con fanfarria y trompetería por el gobierno central y el gobierno autonómico catalán sólo significa que ambos gobiernos se avalan a sí mismos. Qué relevante que estemos de acuerdo nosotros con nosotros mismos. Esquerra cumple con el papel, o papelito, que ha escogido para esta función: que es el de decir que la música le suena bien pero le falta concreción.

Los pellizcos de monja que ya fueron especialidad de Rufián en el pleno de la semana pasada. Y los puigdemones, en su línea también.

El raca raca de que ellos lo que quieren es el concierto a la vasca y la amenacita constante al presidente al que ellos escogieron: que no confían en Sánchez, que están ya en la prórroga del partido, que patatín y patatán, y patatín y patatón, que es Carles Puigdemont. El teatrito está resultando embarazoso.