Miguel Tellado confirma el compromiso del PP de "un Gobierno en solitario": "Acuerdos con Vox, sí; Vox en el Gobierno, no"

Carlos Alsina ha entrevistado al recién elegido secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, en un contexto en el que el líder de su partido, Núñez Feijóo, ha mostrado su voluntad de gobernar en solitario e incluso repetir elecciones si Vox pone como condición entrar en el Gobierno. Una afirmación que el propio Tellado se ha encargado de matizar antes de la entrevista, dejando claro que el PP no va a aplicar un cordón sanitario a la formación de ultraderecha, cuya última propuesta aboga por la expulsión de ocho millones de personas migrantes de España.

Alsina ha comenzado la entrevista instando a Tellado a ser claro sobre la decisión del PP de no gobernar con Vox. "Nosotros deseamos un Gobierno único, monocolor", ha asegurado el secretario general, quien ha señalado que ese es el compromiso que adquiere el Partido Popular. "Lo anormal es lo que ha pasado en estos siete años de sanchismo, donde el Ejecutivo no ha podido mantener una posición unitaria", ha afirmado. Ha añadido que esto no significa que estén aplicando un cordón sanitario a Vox, ya que se trata de “la tercera formación política del país y merece un respeto". "Si a alguien hay que aplicarle un cordón sanitario es a Bildu”, ha sentenciado.

El Partido Popular de Feijóo aspira a construir una mayoría absoluta de diez millones de votos. "Se acabó dividir a los españoles en dos", ha dicho. "Lo mejor para España es un Gobierno en solitario. No queremos que nuestro Gobierno tome una decisión por la mañana y por la tarde uno de sus ministros la contradiga". "Acuerdos con Vox sí, pero Vox en el Gobierno no", ha terminado sentenciando.

Acuerdos con Vox sí, pero Vox en el Gobierno no

Tellado ha señalado que no hay motivos para pensar que Vox no apoye una futura investidura: "Hoy el Partido Popular está en condiciones de obtener más escaños que Sánchez y todos sus socios juntos". "Estamos en un momento clave", ha añadido. "En nuestras manos está el cambio de Gobierno"

En el ámbito regional, ha afirmado que cada dirección territorial debe analizar sus circunstancias, que son bien distintas en cada lugar. “Nadie entendería que Vox fuera un impedimento para el cambio político en España".

Diferencias con Vox en materia migratoria

Respecto a sus diferencias con Vox, ha destacado que "Vox tiene mucho más sentido de Estado que Sumar o Podemos" y ha reconocido que hay asuntos en los que pueden estar de acuerdo. No obstante, ha subrayado que Vox tiene una vocación centralista que el PP no comparte: "Creemos en una España plural y diversa".

En política migratoria, ha reconocido que las posturas de Vox son más extremas que las del PP, y ha defendido una migración ordenada frente a la inmigración ilegal, que —ha dicho— "provocan las políticas del efecto llamada".

Ha resaltado su condición de gallego, "un pueblo migrante en el que prácticamente todos tienen conocidos y familiares en otros países". En relación con las personas que se encuentran en situación irregular en España, ha apelado a la ley de regularización, que acoge a quienes quieren vivir y trabajar en nuestro país. "Solo en el caso de violaciones flagrantes de la ley se podría contemplar el retorno, como recoge la legislación europea".

En cuanto a la sanidad, ha declarado que "a la asistencia sanitaria tiene derecho cualquier ser humano. No se le puede negar la asistencia sanitaria a nadie".

Relación del PP con los socios del Gobierno

Tellado también ha afirmado haber detectado un "malestar creciente" entre las filas de los partidos que han apoyado al Gobierno. "Nos hemos citado con algunos partidos después de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para evaluar si sus explicaciones son suficientes".

Sobre las exigencias de un hipotético pacto con Junts, Tellado ha destacado que "hablaremos con cualquier partido en el marco de la ley y de la Constitución"."Si Feijóo no hubiera tenido líneas rojas, hoy sería presidente del Gobierno", ha añadido. "Han encontrado en Pedro Sánchez un presidente que es un chollo".

Defiende la figura de Mazón

Ha defendido el pacto de Carlos Mazón con Vox en la Comunidad Valenciana por la necesidad de aprobar unos presupuestos de reconstrucción tras la catástrofe de la DANA. Ha afirmado que Mazón “ha reconocido errores” y se ha comprometido con la reconstrucción. También ha reprochado que el Gobierno central no haya prestado suficiente apoyo al Gobierno de la Generalitat para manejar la emergencia. “Si yo fuese el presidente de la Generalitat, habría pedido la declaración de emergencia”. Ha asegurado que Mazón actuó de buena fe, mientras que el Gobierno de España lo hizo "de mala fe".

Futura derogación del sanchismo

"Nuestra hoja de ruta pasa por derogar el sanchismo. Estos siete años obligan a reflexionar cuál es la situación del país tras el Gobierno de Pedro Sánchez", ha subrayado. España, ha dicho, "necesita una regeneración institucional que blinde las instituciones frente a la voracidad de distintos Gobiernos".

Sobre leyes concretas aprobadas por el Ejecutivo, como la Ley de Memoria Democrática o la Ley Trans, ha afirmado que revisarán y derogarán parte de ellas. En cuanto a una posible reforma de la ley electoral, ha dicho que solo podría hacerse mediante un acuerdo entre PSOE y PP, algo que hoy ve "imposible". No obstante, ha asegurado que el modelo actual "facilita la dictadura de las minorías".

Respecto al gasto en defensa, que el PP defiende aumentar, ha afirmado que "no tiene los datos suficientes para saber cuál es la mejor forma de aplicarlo ni cuál debe ser su incremento”, ya que no se encuentran en el Gobierno, por lo que se ha mostrado prudente. Ha criticado a Sánchez por anunciar una subida del gasto en defensa del 5% y “afirmar que lo va a incumplir pocas horas después".