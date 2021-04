La presidenta regional y candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid a las elecciones del 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado durante una entrevista con Carlos Alsina en Más de uno que la capital ofrece una forma de vida diferente a la de otros lugares de España.

Ayuso asegura que gracias a la forma de vida madrileña, aunque tiene sus cosas duras, "uno se lo pasa bien", además de ofrecer "múltiples posibilidades de empezar de cero una vida", ya que según explica, "puedes cambiar de empresa o de pareja y no volver a encontrártelo nunca más". Algo que califica de una "libertad" que "no ocurre en todas partes"

Puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más. Una libertad que no ocurre en todas partes.

Sorpresa ante las palabras de Ayuso

Esta respuesta ha provocado la sorpresa de Alsina y los comentarios jocosos de algunos de los tertulianos. Begoña Gómez de la Fuente ha bromeado diciendo que vive en Madrid porque si te divorcias no te encuentras nunca más con tu ex marido, además, ha comentado que "es raro, no ocurre nunca" el ir a un bar y encontrarte allí a tu ex. A Carmen Morodo también le ha provocado la risa el tema y le ha preguntado a Javier Caraballo si en Sevilla se encuentran con los ex o no.

Las redes sociales recogen con ironía las palabras de Ayuso

En las redes sociales tampoco ha pasado desapercibido y en seguida Twitter se ha comenzado a llenar con comentarios. Estos son algunos de los mejores tuits:

La periodista y colaboradora de Más de uno, Rosa Belmonte, ha puesto en su cuenta de Twitter: "A Ayuso sólo le faltaba una cosa para elogiar Madrid: “Cambias de pareja y no te la vuelves a encontrar. Eso no pasa en Ávila”. Ja, ja, ja. (Donde Alsina)".

Ángeles Caballero, también colaboradora de Más de uno, no se ha podido resistir y ha comentado: "Encontrarte a tu ex o libertad. Qué rato más bueno entre Ayuso y Alsina".

La periodista Marta Monforte ha comentado: "En Madrid puedes cambiar de pareja y no te la encuentras nunca más". El argumento definitivo".

El periodista Ícaro Moyano Díaz ha comentado "En los últimos dos días Ayuso se ha esforzado en definir la libertad. Un reto mayúsculo que ha culminado hoy con Alsina. Os aviso, son 3 puntos: Ir a misa, tomar cañas y no volver a cruzarte con tu ex

La sorprendente declaración de Ayuso ha provocado también la reacción de los oyentes y otros usuarios de Twitter que están enviando notas de audio a Alsina dando su opinión sobre si es verdad o no eso de que en Madrid no te encuentras a tu ex.

Entrevista de Isabel Díaz Ayuso con Carlos Alsina

Carlos Alsina le ha preguntado a Isabel Díaz Ayuso sobre la libertad, después de que su campaña electoral se centrase en el eslogan 'Comunismo o Libertad'. La candidata popular describe la libertad como "la posibilidad de todos los ciudadanos de elegir qué tipo de vida quiere, elegir el modelo sanitario, el modelo educativo de tus hijos o el no tener que soportar un cierre masivo de negocios". Que además cree que ese concepto de libertad "está amenazado según las políticas que entren en el gobierno".

En contra de la regulación del precio de los alquileres y la subida de impuestos de los partidos de la izquierda, Ayuso propone una rebaja de los impuestos porque "el exceso de burocracia y el exceso de impuestos acaba con la libertad y con el incentivo de emprendimiento".

Asimismo, la presidenta regional sostiene que es el partido de Santiago Abascal el que tiene que definirse y apunta que no comparte "el debate sobre los menas". Además, se posiciona en contra de los cordones sanitarios a Vox que proponen las formaciones de izquierdas.

Por otro lado, agradece el trabajo de los diputados de Ciudadanos que gobernaron junto a ella en la anterior legislatura aunque critica que se sentía en soledad, porque la formación de Ignacio Aguado trabajaba de una manera desleal.

Ayuso, ganadora en todas las encuestas

Todas las encuestas que se han publicado antes de estas elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, han dado la victoria a la popular Isabel Díaz Ayuso, aunque se queda aproximadamente a 10 escaños de la mayoría absoluta, que está en 69 diputados, por lo que necesitaría pactar para alcanzar la investidura.

Aunque todo apunta a que Ayuso intentará alcanzar el acuerdo con Vox, formación que encabeza Rocío Monasterio, la presidenta regional retó al PSOE de Ángel Gabilondo a apoyar su candidatura para evitar que la formación de Santiago Abascal entrase en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, según las encuestas, el PP no podría contar con el apoyo de Ciudadanos, al igual que hizo en los anteriores comicios, porque la formación naranja se quedaría sin representación parlamentaria al no alcanzar el 5% de los votos.