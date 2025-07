Los audios del enfrentamiento de Page y Óscar Puente en el Comité Federal del PSOE: "Es un ejercicio de hipocresía insoportable..."

El PSOE vivió una de los Comités Federales más duros de su historia. El ingreso en prisión de Santos Cerdán por las presuntas mordidas debido a las adjudicaciones irregulares de obra pública y el avance del 'caso Koldo' supusieron un duro revés para los socialistas, que afrontaron el encuentro para renovar su cúpula.

En el Comité Federal también se vivieron momentos tensos, como lo atestiguan los audios que ha publicado el diario El País. En los mismos, se pueden comprobar las desavenencias de Emiliano García-Page con la dirección socialista y la defensa férrea de Óscar Puente hacia Pedro Sánchez.

Page y Puente protagonizaron las intervenciones más tensas del Comité Federal. El presidente de Castilla-La Mancha pidió a los presentes ejercer su "derecho a la discrepancia" para calificar el encuentro como "el más crítico desde el punto de vista orgánico" del PSOE. "Y llevo muchos años en el PSOE, toda mi vida, querido presidente", dijo Page a Sánchez.

No pierdas de vista la opción de convocar elecciones"

"Me atrevería a decirte, cuando lo veas, eres el presidente y conoces más información que nadie y tienes que comparecer al Congreso, que valores la posibilidad de solicitar la confianza que reconocemos que no tenemos en el Parlamento", comentó Page en el Comité, donde también pidió a Sánchez que se plantee la posibilidad de elecciones: "Y si no, que no pierdas de vista la opción de convocar elecciones".

El presidente de Castilla-La Mancha aseguró que la "clave" está "en si seguir aguantando, por muy valeroso que sea, no deja de ser cavar más un agujero y agrandar la hipoteca de los que tienen que venir detrás de nosotros": "Hay que pensar también en el PSOE del futuro. Es un momento para tener esa generosidad".

García-Page también se mostró dolido con Sánchez por no querer hablar con él tras estallar la noticia del informe de la UCO que implicaba a Santos Cerdán: "Ya sé que es duro, Pedro, presidente, te lo hubiera dicho si hubieras querido hablar conmigo en estos días".

Si hubiera tenido este tomate en Castilla-La Mancha, entendería que me dijeras 'toma medidas, tienes que hacer algo'"

En este sentido, entiende que es "durísimo" para Sánchez que hombres de su confianza como Cerdán, Ábalos o Koldo se vieran implicados en un caso de este calibre. "Han sido de tu máxima confianza y eso entiendo que es durísimo, sino que además y de una manera muy particular han grabado todo, se han llevado los mensajes que contigo tienen, que hay que tener también narices con el presidente del Gobierno... Han pactado con el diablo y se pasan un día sí y otro también amenazándonos de lo mucho todavía que va a salir... Me gustaría tener la certeza de que ha acabado".

Por ello, Page insiste en que si hubiera tenido "este tomate" en Castilla-La Mancha, habría "entendido" que Sánchez le pidiera "medidas o hacer algo". "Esto nos afecta a todos. A la imagen del conjunto del partido (…) No creo en la estrategia de haber demonizado lo que además como Gobierno hay que proteger y gestionar", zanjó, sobre las declaraciones miembros del Ejecutivo sobre jueces.

Las respuestas de Óscar Puente a Page: "Me parece de una hipocresía..."

La mayoría de los presentes respaldó a Sánchez, como así lo hizo Óscar Puente. El ministro de Transporte fue además el más duro contra Page, al que expresó su malestar por las palabras que dedica al Gobierno en otras entrevistas con medios de comunicación.

"A mí la hipocresía me sale a devolver siempre. Ni la practico ni la soporto. Compañero Emiliano, yo te he visto subir aquí en esta tribuna, te has girado a la ejecutiva y yo pensaba que ibas a expresar tu incomodidad por verte rodeado de personas a las que decías que estábamos en la duda si seguiríamos en los órganos del partido o podríamos acabar en la cárcel. Y sin embargo, nos has felicitado. Me parece un ejercicio de hipocresía insoportable y te lo digo aquí, mirándote a los ojos", contestó Puente a Page, que a su trató de responder, pero no le fue concedida la palabra.

El actual ministro de Transportes también reprochó a Page que se le veía "en su salsa" en las entrevistas y no "con pesar". "La realidad es que yo, cuando te veo en El Debate, la Cope, La Razón, no te veo sufrir, te veo en tu salsa", señaló Puente, que no ve como momento más grave el que pasa ahora el PSOE: "Yo llevo 36 años aquí y he visto a un director de la Guardia Civil fugarse a Laos y a un ministro del Gobierno ingresar en prisión no preventiva, sino tras haber sido condenado en sentencia firme por secuestro y malversación. Eso es, con mucho, lo más grave que ha sucedido en este partido".

Puente también se refirió a Felipe González, del que dijo que pide que Sánchez se vaya y "estaba allí (en la cárcel) a acompañar a ese ministro (José Barrionuevo y Rafael Vera)": "Por eso me ofende profundamente que digas que este es el momento más grave. Por cierto, nadie le pidió a aquel secretario general que el presidente asumiera ninguna responsabilidad en aquellos comportamientos".

Además, el ministro pidió a Page decir si sabía "algo que no sepamos los demás" por "lealtad con la organización y por lealtad con quienes formamos parte". Por último, pidió y exigió la continuidad de Sánchez: "Le pido, no, le exijo al secretario general que siga. Aunque a veces estoy seguro que le cuesta y que lo más fácil es tirar la toalla, nos lo debe. Se lo debe a este partido, a esta organización".