Alsina en 'Espejo Público': "El presidente no tiene la seguridad de ganar una cuestión de confianza"

Carlos Alsina y Susanna Griso han conversado este martes en 'Espejo Público' sobre el conflicto interno que se ha desatado dentro del partido socialista después de que destapase que los dos últimos secretarios de organización ha estado implicados en casos de corrupción.

En particular, han analizado las irregularidades que se pudieron producir en las primarias de diferentes regiones como Andalucía y León, donde los candidatos opositores a Ferraz, (en ese momento la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el alcalde de León, Jose Antonio Díez), registraron denuncias por la inscripción irregular de nuevas personas en el censo en ambos casos.

Respecto a una posible cuestión de confianza a la que pudiera someterse el Gobierno, Alsina apunta a que son dos las razones por las que Pedro Sánchez no se somete a ella. Por un lado, a los propios socios del Ejecutivo no les interesa "retratarse" votando a favor del Gobierno en esta situación y, por otro lado, el propio Sánchez "no tiene la seguridad de ganar una cuestión de confianza".

Denuncias de acaso contra Francisco Salazar

También han señalado la gravedad de las denuncias de varias mujeres del partido socialista contra la figura de Francisco Salazar en las que señalaban conductas de abuso de poder y acoso sexual desde la posición de poder que ostentaba en Moncloa. Muchos de los principales varones del PSOE han afirmado en numerosas declaraciones que no conocían nada de las presuntas conductas de Salazar. Griso ha apuntado que sería importante conocer si este hombre sigue cobrando un sueldo del PSOE. Por su parte, Alsina ha recordado que fue Óscar López quien recuperó a Salazar para el núcleo de confianza de Moncloa.

El PP se compromete a no gobernar con Vox

Por último, han abordado la entrevista que Carlos Alsina ha realizado en la mañana de este martes al nuevo secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, en la que se ha pronunciado de manera clara sobre el compromiso del PP para gobernar en solitario y sin incluir a Vox en el Ejecutivo. "Acuerdos con Vox sí, pero Vox en el Gobierno no", ha sentenciado Tellado. Una política que no se aplica en las diferentes regiones concretas, ha recordado Alsina, donde el dirigente del PP ha afirmado que se tiene que revisar las condiciones particulares.