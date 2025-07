El alcalde de Torre Pacheco lanza un mensaje a los ultras: "No nos están resolviendo el problema, están creando violencia"

El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, ha hablado en Más de uno para contar los incidentes que están ocurriendo en la localidad y cómo está la situación actualmente, después de los incidentes del fin de semana que se han saldado con seis detenidos. Ha pedido más dotación policial: "Ha aumentado la población, pero no los recursos de la Guardia Civil. Es lo que seguimos pidiendo".

Para Roca, lo principal es que la Guardia Civil tenga más recursos "para que junto con nuestra policía local salgamos a las calles y no haya esta delincuencia que tenemos". Ha reconocido que ha aumentado la delincuencia en el pueblo, pero que no es solo cosa de Torre Pacheco. "No somos una isla en España, esto está pasando en pueblos de la comarca igual que aquí".

Si bien, no ha vinculado este aumento de la delincuencia a los inmigrantes, aunque ha exigido que se cumpla la ley con los que no son legales: "Ha aumentado la población con la inmigración. Quien no esté legal, si hay leyes que tienen que mandarles a su tierra, que las manden".

Según Roca, la solución sería "cambiar las leyes para que la policía tuviera una fuerza mayor para perseguir la delincuencia", pero eso no está en su mano, por lo que se conforma con "vivir tranquilos".

El alcalde de Torre Pacheco pide que no acudan más grupos organizados a través de las redes

A Torre Pacheco han llegado grupos de extrema derecha organizados a través de redes sociales, pero en palabras del alcalde, "están creando violencia, que es lo que no queremos". Por ello, ha reiterado que "no hace falta que vengan a resolvernos el problema" porque "dijimos que no queríamos delincuencia, pero violencia tampoco".

Sobre si detrás de estos grupos hay algún partido político, no ha querido señalar a ninguno porque "no me gusta valorar lo que otros partidos políticos puedan decir". Pedro Ángel Roca ha expresado que él no habla "como partido político, sino como alcalde". Ha reiterado mayor dotación para la Guardia Civil porque, aunque solo leva dos años en el cargo, "las corporaciones anteriores ya decían que era necesaria".

Aunque la pasada noche ha sido un poco más tranquila, ha habido vandalismo -rotura de coches, ataques a comercios...-, "pero no enfrentamientos entre los grupos", que es lo que la Guardia Civil y la Policía están tratando de evitar gracias a un dispositivo "muy importante" que han desplegado.

Seis detenidos tras una nueva noche de disturbios

Durante la jornada de este domingo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido a otras cinco personas, todas de nacionalidad española, que se suman al magrebí detenido el sábado. Tres de los detenidos han sido por agredir a un menor marroquí y por causar daños al equipo de sonido de un periodista; dos más fueron arrestados mientras deambulaban en grupo por la vía pública portando cascos de bicicleta de forma sospechosa.

La violencia en Torre Pacheco comenzó el miércoles, tras la agresión que sufrió Domingo T.M. de 68 años, que según ha contado en varios medios fue atacado por un grupo de jóvenes sin previo aviso. Estos jóvenes, dijo, son presuntamente de origen magrebí.