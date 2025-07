Qué está pasando en Torre Pacheco: máxima tensión tras la tercera noche de altercados y daños con seis detenidos

El operativo policial en Torre Pacheco (Murcia) sigue desplegado ante la escalada de tensión en la localidad, que sufre altercados y disturbios desde el final de la pasada semana. Hasta seis personas han sido detenidas por agresiones y diversos daños.

Durante la jornada de este domingo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido a otras cinco personas, todas de nacionalidad española, que se suman al magrebí detenido el sábado. Tres de los detenidos han sido por agredir a un menor marroquí y por causar daños al equipo de sonido de un periodista; dos más fueron arrestados mientras deambulaban en grupo por la vía pública portando cascos de bicicleta de forma sospechosa.

En uno de los barrios con presencia de población marroquí se han registrado lanzamiento de objetos contra los efectivos policiales por parte de un grupo reducido de personas.

Qué pasa en Torre Pacheco y por qué hay incidentes

Los disturbios se producen tras la brutal agresión sufrida el pasado miércoles por un vecino de la localidad, Domingo T.M., de 68 años, quien, según ha relatado él mismo a diversos medios, fue atacado por unos jóvenes, presuntamente de origen magrebí, y relató que todo sucedió "en un minuto" y sin previo aviso.

Las heridas causaron indignación vecinal y como reacción, el Ayuntamiento convocó el sábado una manifestación pacífica en repulsa por la agresión que terminó con altercados, enfrentamientos entre vecinos, grupos de ultraderecha y ciudadanos de origen marroquí, que se han repetido en varios días, y se intensificaron a pesar del fuerte despliegue de efectivos de la Guardia Civil y Policía local ante el aumento de la tensión.

Los enfrentamientos comenzaron poco después del anochecer en diferentes puntos del municipio y la situación obligó a intervenir tanto a las fuerzas del orden como a servicios sanitarios de urgencia.

Así, la agresión al hombre, cuya autoría se sigue investigando, ha desencadenado una oleada de tensión en el municipio murciano, especialmente después de que en redes sociales se ha difundido la idea de que los agresores serían de origen marroquí, lo que ha desatado una ola de rumores y mensajes xenófobos, aunque todavía no se ha descubierto la identidad de los atacantes.

Grupos sospechosos interceptados

La delegada del Gobierno, Mariola Guevara, ha contado que también se han interceptado grupos sospechosos y que se mantiene el despliegue de Guardia Civil, Policía Local y unidades especiales. Uno de los grupos fue interceptado en un control de acceso al municipio, que tras ser identificados y ser considerados potencialmente conflictivos, fueron denunciados y obligados a abandonar la zona.

Por la noche "continúan las patrullas en Torre Pacheco para garantizar la seguridad, con presencia del GRS, USECIC, Guardia civil y Policía Local. Un operativo coordinado para prevenir cualquier altercado y proteger a los vecinos", ha referido Guevara.

Por otro lado, el presidente de la Región de Murcia, López Miras, ha asegurado que los responsables de la agresión al vecino de Torre Pacheco "responderán ante la justicia", pero ha hecho un llamamiento a la calma y a confiar en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Tras reunirse con Pedro Ángel Roca, el alcalde de Torre Pacheco, López Miras ha agradecido y reconocido "el trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Local durante los dos últimos días en Torre Pacheco para proteger a la población". "Los responsables de las agresiones responderán ante la justicia y el peso de la ley tendrá que caer sobre ellos, por supuesto. Yo comprendo la frustración de todos, pero hay que confiar en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en la ley, por supuesto", ha aseverado.

Por ello, ha hecho una llamada a la calma. "Los vecinos de Torre Pacheco quieren vivir en paz y quieren convivir como lo han hecho hasta ahora. Y no se pueden permitir ni se pueden tolerar las llamadas a la violencia que estamos viendo de unos y de otros". El presidente murciano ha puesto de relieve que los ciudadanos de Torre Pacheco "son hombres y mujeres honrados, honestos, trabajadores que llevan muchos años conviviendo en paz, conviviendo en su pueblo. Y no quieren que esto pase. Y no lo van a permitir tampoco".

Finalmente, ha pedido que se movilicen todos los efectivos que sean necesarios para garantizar la seguridad en Torre Pacheco. "Muy importante que se movilicen todos los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que se pueda garantizar la seguridad de la población. Lo que hemos visto durante las últimas horas no puede volver a repetirse", ha concluido.

Refuerzo con 75 agentes de la Guardia Civil

El despliegue de la Guardia Civil en Torre Pacheco se ha reforzado preventivamente hasta contar con 75 agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y de patrullas de seguridad ciudadana y de otros municipios de la Región de Murcia.

Así lo aseguran fuentes del Ministerio del Interior, que señalan que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están actuando en Torre Pacheco en coordinación con la policía local para evitar posibles disturbios. Además, informan de que se está realizando una monitorización permanente de las redes sociales para identificar y detener a las personas y grupos que están alentando la organización de altercados y la comisión de delitos.