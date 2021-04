Irene Montero acusa a Ayuso de que "le den igual" los derechos de las mujeres porque habla "desde el privilegio"

Irene Montero, ministra de Igualdad, ha manifestado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, utiliza un discurso "frívolo y banal" porque "le dan igual" los derechos de la población, y en especial los de las mujeres, ya que habla desde la "impunidad" de quien "vive en el privilegio". Estas son las palabras que ha utilizado en un acto electoral de Unidas Podemos, al que también han acudido la eurodiputada, María Eugenia Rodríguez Palop, y las candidatas Madrid Alejandra Jacinto, Sol Sánchez e Isa Serra.

Montero ha hecho hincapié en que los comicios del 4 de mayo son la oportunidad para elegir entre "fascismo o democracia", ya que el fascismo no representa solo "amenazas de muerte" o "agresiones homófobas" sino también el "retroceso real y efectivo" de la mayoría de las mujeres, tanto en Madrid como en España. Ha reiterado que el 4M puede servir para "echar" a Ayuso, cuyo eslogan de "vivir a la madrileña" solo se preocupa de si se es libre para "irse de cañas" o "que no puedas volver a ver a tu expareja" en lugar de preocuparse de "cuán dura" es la vida de otras personas.

Unas afirmaciones que, aunque parezcan "frívolas" o "banales" evidencian la "esencia que hay detrás" de las políticas del PP, sustentada en su opinión en "ocultar los problemas" reales para la mayoría de la población y las mujeres.

Montero acusa a Ayuso de "falta de empatía"

Y es que la ministra ha añadido que Ayuso se siente "con la impunidad" de que esos problemas no le van a pasar, que si tiene un problema de salud "no va a depender de la sanidad pública precaria" con personal que acumula mucho sobreesfuerzo. "Ella sabe que no va a tener ningún problema si tiene un hijo o una hija en algún momento para que ese niño o niña tenga todos los derechos garantizados sin necesidad de recurrir a las escuelas infantiles públicas. Seguramente ignore que es un derecho de las niños y niñas tener acceso a ellos", ha señalado.

Por tanto, se ha preguntado cómo puede aspirar a gobernar una persona que no tiene "empatía" con los problemas de otras personas y sabe que nunca los va a tener que afrontar. "¿Qué significa ser presidenta si no es garantizar derechos?", se ha preguntado.

De esta forma, Montero ha contrapuesto el modelo de gestión del PP, que lleva a aulas infantiles "masificadas" o "dar comida del Telepizza" a menores vulnerables, con la labor de Unidas Podemos, que ha logrado impulsar un "escudo social" ante la crisis del Covid-19 "sin precedentes", aunque en la formación morada les parezca aún insuficiente.

El PP tiene un discurso "ignorante" sobre las mujeres

También ha atribuido a Ayuso defender un discurso de la "inutilidad" de la lucha colectiva de las mujeres, un discurso "perverso", "ignorante" y "peligroso". Frente a esto, ha indicado diversas medidas para fomentar la igualdad real de las mujeres y medidas que permiten la conciliación, aunque es consciente de que falta por hacer en este campo dado que, en Madrid particularmente, hace que sea "difícil ser madre, conciliar o encontrar una escuela infantil". Por tanto, es favorable a ampliar los permisos de maternidad a seis meses.

Por tanto, ha explicado que el 4 de mayo habrá "justicia poética" para llevar el feminismo institucional a Madrid y ha vaticinado que las mujeres contribuirán al cambio político en la Comunidad. Mientras, Isa Serra ha aludido a que es necesario ganar las elecciones para lograr un Madrid "digno para todos" y ha asegurado que los populares son una "máquina de generar segregación y desigualdad" en Educación.