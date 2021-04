Ayuso califica de "circo" el enfrentamiento entre Vox y Podemos

Se acerca el 4 de mayo, momento en el que los madrileños tendrán que acudir a las urnas para votar. La campaña electoral sigue su curso y los líderes de los partidos intentan convencer a los electores, sobre todo a aquellos que aún no tienen claro a quién depositarán su papeleta.

La candidata del Partido Popular a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado en una entrevista para 'La Vanguardia' sobre algunos de los temas más polémicos de la última semana.

Ayuso, sobre el enfrentamiento entre Monasterio e Iglesias: "Evito encontrarme en circos"

Ayuso alega que no quiso "prestarse a situaciones como esa", refiriéndose así al enfrentamiento entre Rocío Monasterio y Pablo Iglesias. La líder de Vox puso en duda las cartas de amenaza que el de Unidas Podemos recibió a su nombre. Igualmente, ha expresado su punto de vista: "Evito encontrarme en circos. Prefiero confrontar en las urnas".

"El odio siempre hay que combatirlo. Puede acabar en un nacionalismo xenófobo, en un envío de balas, en terrorismo callejero o en romper escaparates", indica.

El apoyo de Vox para formar Gobierno

El Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso obtendría un total de 60 escaños, por lo que necesitaría los 12 escaños de Vox para llegar a la mayoría absoluta, según las últimas encuestas de las elecciones de Madrid. Sin embargo, la del PP asegura que "ha tenido un gobierno en coalición y no ha salido bien".

Aunque contar con el apoyo de Vox es un escenario que Díaz Ayuso quizá deba plantearse, puesto que las encuestas indican que el PP se alejaría de la mayoría absoluta tras la movilización de la izquierda.

No obstante, explica que hay cosas que no comparte con Vox: "Por ejemplo, la campaña de odio a los menas. La mayoría no son delincuentes y, si los hay, se tiene que combatir con integración".

El debate sobre la democracia

Preguntada sobre si la democracia está en riesgo, Díaz Ayuso ha respondido: "Es un debate que se quiere meter para que algunos se apropien de ella". A esto ha añadido que para ella la democracia es "atender a todos los medios de comunicación, comparecer en los parlamentos, ser transparentes". Cabe recordar que la líder del PP tan solo ha aceptado acudir al debate de Telemadrid.

Por otro lado, afirma que la "libertad de Madrid está en juego" y, por consiguiente, "también lo está en el resto del país". Asimismo, ha alertado sobre que Podemos y Más Madrid "fomentan una visión que no se veía desde el siglo pasado". "No quiero que políticas fracasadas de países comunistas lleguen aquí", declara.

La gestión de la pandemia de coronavirus

Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso ha comparado la gestión de la crisis sanitaria, social y económica entre la Comunidad de Madrid y Cataluña: "Hemos visto comerciantes, autónomos, galeristas, gente de la cultura, de Cataluña, que han tenido que venir aquí para sobrevivir. La gente viene a Madrid a ser libre y esto ha movido nuestra economía".

También ha respondido a las afirmaciones de la Generalitat sobre los "5.000 muertos más que tendría Cataluña" si hubiesen adoptado las políticas de Díaz Ayuso: "En la mayoría de esas ciudades las cifras no han cambiado mucho y ha sido la ruina para la gente". "No sé a qué protocolo covid responde cerrar los puestos de flores de la Rambla los domingos, arruinándolos", añade.