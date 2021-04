Pablo Iglesias, sobre Vox: "Ya no me dicen rojo de mierda, me dicen chepudo, rata asquerosa...es una estrategia de deshumanización"

El candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha presentado una denuncia ante la Comisaría de la Policía Nacional en el Congreso por las amenazas graves que se enviaron a su nombre a la sede del Ministerio del Interior con cuatro balas de gran calibre de las usadas con un "cetme" o un fusil de asalto o similar y ha mostrado ha expresado en su denuncia su temor por su seguridad y la de su familia ante la "grave amenaza" que "incluye material de guerra".

Tras abandonar el debate electoral organizado por la Cadena Ser, después de que la cabeza de lista de Vox, Rocío Monasterio, se haya reafirmado en que no cree sus amenazas de muerte y decirle "que se largue", Pablo Iglesias ha asegurado ante los medios de comunicación que no se puede normalizar a la "ultraderecha" y sus "barbaridades", como poner en duda las amenazas de muerte que recibió ayer, y que "cualquier demócrata" tiene que entenderlo. Por tanto, ha exhortado que se les tiene que derrotar en las urnas aparte de interponer denuncias.

Al ser preguntado por los medios a la salida del Congreso sobre si su abandono del debate electoral responde a una estrategia como ha dejado caer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha dicho que "de esas amenazas son responsables quienes las hacen y, por tanto, que no se aproveche, y no digo tanto por el ministro Marlaska y por la directora de la Guardia Civil, sino por Iglesias, que no se aprovechan para criminalizar y estigmatizar a una parte de la sociedad española", el candidato de Unidas Podemos ha respondido que "si un día me pegan un tiro o me ponen una bomba y me saltan un pie, dirán que aprovecho que me ponen una bomba y pierdo un pie para la campaña".

Además, Iglesias ha recalcado que lo único que ha pedido en el debate a la candidata de Vox era que se retractase de las declaraciones en las que había puesto en duda la veracidad de las amenazas de muerte que ha recibido: "decía que nos las habíamos inventado". "Ya era hora de que alguien hiciera esto. Hay que terminar con el blanqueamiento mediático de la extrema derecha", aseguraba Iglesias tras abandonar el debate.

"En democracia no son aceptables las amenazas de muerte, no es aceptable poner en duda que se producen esas amenazas de muerte terroristas", ha recalcado Iglesias.

Por otro lado, el candidato de Unidas Podemos ha subrayado que aún no ha habido arrestos por el ataque que sufrió la sede de Podemos en Cartagena y que también se fue "de rositas" el exlegionario que disparó munición real a fotografías de varios cargos políticos, entre los que figuraba él.

"Esto tiene que tener una respuesta ciudadana y democrática en las urnas"

Posteriormente, Pablo Iglesias ha señalado que cree que "ya se ha normalizado demasiado y se ha blanqueado demasiado a la ultraderecha, que es el mayor peligro para nuestra democracia". "He presentado una denuncia en comisaría y espero que haya una respuesta judicial y se produzcan detenciones, pero esto tiene que tener una respuesta ciudadana y democrática en las urnas".

"Lo que hace Vox es un calco de lo que hacían los nazis en los años 30"

Sobre el cuestionamiento de Vox de las amenazas a Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos opina que "es gravísimo que exista una fuerza política en España que ponga en cuestión unas amenazas de muerte tan graves" y que "a mí ni siquiera me llaman rojo de mierda, me dicen chepudo, rata asquerosa...es una estrategia de deshumanización que es un calco de lo que hacían los nazis en los años 30".

Sobre el cartel electoral que ha difundido Vox contra los menas, Pablo Iglesias cree que "es una copia de un cartel de la Alemania nazi donde decían que costaba lo mismo sostener a una familia de sanos alemanes que a un tarado".

"Que sean capaces de alentar la violencia contra niños que han tenido que emigrar solos es inaceptable en términos democráticos y creo que ya esta bien de debatir como si fuera una fuerza política normal", ha sentenciado Iglesias.

"No se puede debatir con quien está en contra de la democracia"

Cree que ellos han demostrado algo hoy al marcharse de ese debate y celebra que se hayan sumado otros demócratas después. También ha comentado que "no se puede debatir con quien está en contra de la democracia". "Se acabaron los debates. No podemos blanquear a la ultraderecha".