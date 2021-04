¿Qué candidatos fueron los ganadores y perdedores del debate electoral de Madrid?

Rafa Latorre, Sandra Golpe, Pilar Cernuda, Toni Bolaño y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre el debate electoral y eligen a los ganadores y perdedores de entre los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Ángel Gabilondo, el gran perdedor

Sobre Ángel Gabilondo, todos coinciden en que existen errores en el planteamiento de la estrategia comunicativa del candidato socialista. Rafa Latorre considera que no se puede construir una campaña en torno a lo que no vas a hacer como ha hecho el exministro y tacha la campaña del PSOE en Madrid de completamente desconcertante. Sandra Golpe opina que Gabilondo es el que ha salido peor parado del debate, incumpliendo promesas en campaña, y añade que siguió una estrategia completamente equivocada, "con un discurso desarticulado" y que estuvo completamente desaparecido. Por su parte, Toni Bolaño alega que Gabilondo estaba en tierra de nadie, intentando mantener una posición más humanista y más ideológica y rehuyendo de la bronca, pero "eso no es lo más adecuado porque quedas fuera del debate". Pilar Cernuda explica que quien ha perdido la ocasión de dar un mensaje a la izquierda sensata ha sido Gabilondo. "No entiendo lo que hizo ayer: primero se desdijo respecto a un posible pacto con Pablo Iglesias y también sobre la subida de impuestos", señala.

Isabel Díaz Ayuso, la gran beneficiada

Respecto a Isabel Díaz Ayuso, los contertulios aseguran que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid era la que más difícil tenía las cosas, pero que supo salir indemne de la trifulca y quedó reforzada. Sandra Golpe indica que Ayuso fue la gran beneficiada de un debate en el que catean todos, mientras que Toni Bolaño considera que la señora Ayuso supo salvar los muebles a pesar de que era la que más tenía que perder. También añade que Ayuso estaba muy bien preparada para la estructura del debate, manteniendo sus cara a cara cuando le interesaban, con un tono algo maleducado, pero que supo mantener el tipo hasta el final. Pilar Cernuda admite que Ayuso salió indemne del 'todos contra ella' y a Rubén Amón le inquieta la naturalidad con la que hemos asumido el pacto de Gobierno de Vox con el Partido Popular.

Mónica García, la líder de la izquierda

Acerca de la figura de Mónica García, todos concluyen que la candidata de Más Madrid salió muy beneficiada del debate gracias a las taras de Ángel Gabilondo, a su naturalidad y a los datos que aportó respecto a otros. Rafa Latorre afirma que Mónica García habrá convencido a algún tipo de votante socialista y Sandra Golpe dice que el debate ha servido para erigir a Mónica García como la líder de la izquierda, a pesar de ser su primera vez y de los nervios. Toni Bolaño considera que la candidata de Más Madrid fue la única que sabía de lo que estaba hablando, a pesar de que la izquierda pinchó completamente. Pilar Cernuda concuerda con Sandra y también asegura que Mónica García se ha ganado el puesto de líder de la izquierda en Madrid. Por su parte, Rubén Amón añade que Mónica García ayer estuvo en la presentación planetaria de su figura política y que fue un descubrimiento para muchos telespectadores.

Rocío Monasterio, la que mejor se dirigió a sus votantes

Sobre Rocío Monasterio, concuerdan en que la líder de Vox en la Comunidad tuvo un mensaje muy agresivo, plagado de mentiras y de alegatos contra minorías, pero señalan que este discurso es muy efectivo para los votantes de la formación. Pilar Cernuda considera que hay algunos candidatos que han jugado mejor que otros la eficacia del mensaje que transmiten a sus votantes y que, en ese sentido, Monasterio ha sido una candidata perfecta para Vox, sobre todo por todo lo relacionado con los MENAS. "En contra de lo que muchos pensamos, ella sabía muy bien a quién se dirigía", explica.

Edmundo Bal, la serenidad del debate

Respecto a Edmundo Bal, Pilar Cernuda afirma que fue un hombre sereno, que reivindicó el papel de Ciudadanos en la economía del Gobierno de Ayuso e hizo una serie de propuestas, cosa que no hicieron los demás. Por su parte, Sandra Golpe destaca la posición de Edmundo Bal de implorar que el PP vuelva a los brazos de Ciudadanos. Sin embargo, también añade que ha sido el más natural en el debate, aunque no se metió en el cuerpo a cuerpo. Rafa Latorre comenta que lo peor que le puse pasar a un candidato es inspirar ternura, que es lo que le pasaba a Edmundo Bal. Además, explica que las encuestas tienen un efecto gravemente desmovilizador para el votante, que es lo que le ha pasado a Ciudadanos. Asimismo, Toni Bolaño considera que Edmundo Bal planteó bien la comunicación en el debate, que, estuvo muy activo, pero las encuestas son demoledoras para el partido.

Pablo Iglesias, ni perjudicado ni beneficiado

Sobre Pablo Iglesias, comentan que el líder de Podemos estuvo en su línea, aunque mucho menos templado que en otras ocasiones. Además, Rafa Latorre considera que Iglesias no habrá perdido ninguno de los votos de las personas a las que se dirigía el exvicepresidente, aunque pierde la batalla por la izquierda con Mónica García