Independizarse en la Comunitat Valenciana, cada vez más difícil

La emancipación de las personas jóvenes entre 16 y 29 años en la Comunitat Valenciana ha vuelto a mostrar, durante el último año, signos de retroceso con el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas de quienes quieren independizarse. Se trata de una de las conclusiones del informe anual correspondiente a 2025 que ha llevado a cabo y presentado el Consell Valencià de la Joventut.

La emancipación ha disminuido en 1,8%, siendo la tasa del último año de un 14,4%, acercándose a los datos registrados durante la pandemia de COVID-19. El alquiler se ha consolidado como la principal opción residencial a pesar de que aquellos y aquellas que se quieren emancipar deben destinar el 96% de su salario a pagarlo. Para Esther Martínez, presidenta del Consell Valencià de la Joventut, trabajar ha dejado de ser sinónimo de poder acceder a una vivienda digna.

"Esa promesa, compromiso y relato que se nos había construido a las personas jóvenes de que si nos formábamos, esforzábamos y estudiábamos íbamos a poder acceder a un trabajo en condiciones, que nos permitiese acceder a una vivienda, emanciparnos y construir nuestro proyecto de vida, es un compromiso y una promesa que está completamente rota", resume Martínez en declaraciones a los medios de comunicación.

Además, la compra de una vivienda a través de una hipoteca supone el 29,5% de la emancipación. También preocupa el salario de las personas jóvenes, que se sitúa en torno a los 12.400 euros anuales, lo que provoca que sus ingresos se mantengan completamente estancados y que no se pueda garantizar una estabilidad de cara al futuro.

"Teniendo en cuenta el salario medio de una persona joven al cierre de 2025, que era de 1.038 [euros mensuales], nos encontramos que, por tanto, a una persona joven le quedaban 38 euros para asumir el resto de gastos de suministros, comida y gastos básicos que una persona necesita para hacer su vida", explica la presidenta del Consell Valencià de la Joventut, Esther Martínez.

"Ello evidencia que es completamente inasumible ahora mismo, en términos medios, emanciparse por la vía del alquiler", concluye Martínez. En 2025, el 25,3% de las personas jóvenes que tenían trabajo estaban emancipadas. Recuerdan desde el Consell Valencià de la Joventut que la edad de emancipación en la Comunitat Valenciana es de las más altas a nivel europeo.