La Acampada por el derecho a una vivienda digna de Valencia defiende su continuidad tres semanas después de iniciarse

Este sábado se cumplen tres semanas desde que la Acampada, en defensa del derecho a una vivienda, tomase la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Afirman que están en contacto con el resto de organizadores de las acampadas a nivel nacional pero que no se plantean por el momento finalizarla como se están planteando en Madrid.

Reconocen que después de veinte días el cansancio comienza a pesar entre los participantes puesto que muchos trabajan o estudian y han adaptado su vida a participar en la acampada. Sin embargo Dan, portavoz de la organización, afirma que están satisfechos con la respuesta ciudadana.

En Valencia asegura que seguirán adelante con la acampada hasta que pueda haber una mesa de negociación con las administraciones. Reitera que cada acampada funciona de una manera y que las decisiones que adopten son independientes.