La crisis de la vivienda no frena en Castellón: los precios suben un 11,1% en el último año

La crisis de la vivienda no da tregua en Castellón. Comprar un inmueble de segunda mano es cada vez más caro y los precios continúan creciendo pese a las dificultades de acceso al mercado inmobiliario. En octubre, el metro cuadrado alcanza los 1.909 euros en la provincia, un 11,1% más que hace un año, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa.

La subida confirma que el encarecimiento de la vivienda sigue sin encontrar freno. Aunque Castellón presenta el incremento más moderado de las tres provincias valencianas, los precios mantienen una evolución al alza que complica las posibilidades de compra, especialmente para quienes buscan acceder por primera vez a una vivienda.

La tendencia también se refleja en los datos autonómicos. El precio de la vivienda de segunda mano en la Comunitat Valenciana alcanza en octubre los 2.864 euros por metro cuadrado, tras subir un 14,9% en el último año. Pese a este incremento, es el más bajo de los últimos 27 meses.