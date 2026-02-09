JUSTICIA Y TRIBUNALES

Caso Imelsa: Benavent no ratifica su declaración inicial porque estaba "fumado"

El autodenominado "yonqui del dinero" se enfrenta a una posible pena de más de seis años de prisión por la presunta adjudicación irregular de contratos en el Ayuntamiento de València cuando lo gobernaba el PP de Rita Barberá

ondacero.es

València |

El exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, ha negado el cobro de comisiones en la pieza E del caso Imelsa. También ha insistido en que manipuló las grabaciones que originaron el procedimiento. Y no ha querido ratificar sus declaraciones en la instrucción porque – según ha dicho – literalmente, estaba "fumado".

Benavent está investigado en esa pieza E que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre 2003 y 2007. Benavent se enfrenta en esta pieza a seis años y medio de prisión. La Fiscalía le reclama además el pago de una multa de 29.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante varios años.

El exgerente de Imelsa ha resaltado que él fue contratado en la Fundación Jaume I por el entonces conseller Esteban González Pons. Preguntado por si recibió dinero o instrucciones de empresarios o adjudicatarios de contratos municipales en esa época, ha dicho que "no".

