Caso Imelsa: Benavent no ratifica su declaración inicial porque estaba "fumado"

El exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, ha negado el cobro de comisiones en la pieza E del caso Imelsa. También ha insistido en que manipuló las grabaciones que originaron el procedimiento. Y no ha querido ratificar sus declaraciones en la instrucción porque – según ha dicho – literalmente, estaba "fumado".

Benavent está investigado en esa pieza E que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre 2003 y 2007. Benavent se enfrenta en esta pieza a seis años y medio de prisión. La Fiscalía le reclama además el pago de una multa de 29.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante varios años.

El exgerente de Imelsa ha resaltado que él fue contratado en la Fundación Jaume I por el entonces conseller Esteban González Pons. Preguntado por si recibió dinero o instrucciones de empresarios o adjudicatarios de contratos municipales en esa época, ha dicho que "no".