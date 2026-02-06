CASO VPO

PSPV y Compromís reclaman al president de la Generalitat explicaciones y depurar responsabilidades sobre las VPP de Alicante

La Generalitat ha suspendido de empleo y sueldo a un funcionario por un visado de esta promoción, al ser marido de una solicitante que resultó adjudicataria y que es funcionaria del Ayuntamiento de Alicante.

Amparo Sánchez

València |

Corts Valencianes
Corts Valencianes | Onda Cero Valencia

La líder de los socialistas valencianos Diana Morant ha reclamado esta mañana explicaciones contundentes tanto al president de la generalitat Juanfran Pérez Llorca como a la consellera de Vivienda Susana Camarero. Considera que tienen que adoptar medidas y que debe haber consecuencias políticas por lo que también reclama la dimisión del alcalde de Alicante Luis Barcala.

Compromís ha registrado una petición de comparecencia del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ante el pleno Les Corts para que según Joan Baldoví, sindic de Compromís, explique que requisitos cumplían quienes fueron adjudicatarios de las viviendas.

Recordar que tras conocerse lo sucedido Compromís solicitó una comisión de investigación en Les Corts, algo que también pidió el PSPV y Vox.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer