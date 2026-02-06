PSPV y Compromís reclaman al president de la Generalitat explicaciones y depurar responsabilidades sobre las VPP de Alicante

La líder de los socialistas valencianos Diana Morant ha reclamado esta mañana explicaciones contundentes tanto al president de la generalitat Juanfran Pérez Llorca como a la consellera de Vivienda Susana Camarero. Considera que tienen que adoptar medidas y que debe haber consecuencias políticas por lo que también reclama la dimisión del alcalde de Alicante Luis Barcala.

Compromís ha registrado una petición de comparecencia del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ante el pleno Les Corts para que según Joan Baldoví, sindic de Compromís, explique que requisitos cumplían quienes fueron adjudicatarios de las viviendas.

Recordar que tras conocerse lo sucedido Compromís solicitó una comisión de investigación en Les Corts, algo que también pidió el PSPV y Vox.