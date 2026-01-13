El Ayuntamiento adjudica la urbanización de unos terrenos junto a La Fe donde se construirán más de un centenar de VPP

El Ayuntamiento de València, a través de su empresa Aumsa (Actuaciones Urbanas Municipales SA), ha adjudicado las obras de urbanización de unos terrenos de casi 36.000 metros cuadrados situados junto al Hospital La Fe. La actuación corresponde a la Unidad de Ejecución única del sector PRR-7 del PAI de Malilla Sur. En esta futura área residencial está previsto construir cerca de 300 nuevos pisos, de los que 113 serán de protección pública.

En 2022 el Ayuntamiento tuvo que dejar desierta la adjudicación de este contrato después de que la única empresa que se había presentado al concurso no llegara a formalizar su oferta. La escalada del coste de los precios de los materiales de construcción provocó que los 4 millones de euros presupuestados en principio para esta actuación se quedaran cortos, y de ahí la renuncia de la empresa. Ahora, el consistorio ha aumentado hasta los 5 millones el presupuesto de urbanización de la zona.

Las viviendas previstas se levantarán en cuatro solares edificables, de los que tres son de propiedad municipal. En concreto, el Ayuntamiento dispondrá de una parcela de casi 300 metros cuadrados en la que se podrán edificar 33 viviendas de protección pública, mientras que la empresa municipal Aumsa tendrá otros dos solares de 705 metros donde se construirán 80 VPP más. Además, se reserva una parcela de 1.600 metros cuadrados para uso terciario cuyo destino futuro aún no se ha concretado.

El ámbito de esta actuación está atravesado por la Carretera de Malilla y se sitúa entre la V30, el Bulevar Sur, el Hospital La Fe y las vías del tren, en una zona pendiente de urbanizar desde hace décadas. La planta viaria prevista pretende facilitar la accesibilidad y la conexión entre el Bulevar Sur, el centro hospitalario, el sector de la Fuente de San Luis y la V30.

La empresa adjudicataria deberá construir las redes de saneamiento, riego y cableado subterráneo y, después, pavimentar los viales y colocar mobiliario y alumbrado público. El plazo previsto de finalización de los trabajos es de diez meses.