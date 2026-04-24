PROGRAMA ESPECIAL

‘La Ciutat’ surt al carrer per viure la diada unint Sant Jordi i Gaudí

Aquest 2026 és l’Any Gaudí. El proper 10 de juny farà un segle que l’arquitecte va perdre la vida a Barcelona per culpa de l’atropellament d’un tramvia. Per això, Onda Cero Catalunya ha volgut unir aquest fet amb la història de Barcelona i la gesta de Sant Jordi. La Ciutat d’aquest 23 d’abril del 2026 ha fet olor de rosa, de llibre nou i de modernisme.

Robert Calvo

Barcelona |

Miriam Franch, directora de 'La Ciutat' amb els components del programa Robert Calvo i Gerard Sanz

La Ciutat d’aquesta Diada de Sant Jordi ha donat el tret de sortida a La Rambla, que anualment és un dels pulmons d’aquest diada que inunda els carrers i places de roses i llibres. Però enguany, per culpa de les obres de reforma d’aquesta avinguda, no s’hi han plantat les habituals parades, que han estat traslladades a d’altres indrets del centre de la capital catalana.

🌹 El geni que ens salva del drac

Aquest programa de ràdio ha començat al lloc més emblemàtic de la vida i història d’Antoni Gaudí. En Robert Calvo ha visitat la Sagrada Família, una basílica que viu enguany aquest Any Gaudí a l’espera de la visita del Papa Lleó XIV, que visitarà el temple justament el dia que farà 100 anys de la mort del genial arquitecte.

🌹 Lleida i Tarragona vibren amb la diada

En Pablo Alcaraz és l’home d’Onda Cero a Tarragona i la Núria Mora és la dona d’Onda Cero a Lleida. La delegada a la capital el Segrià ens ha explicat com s’ha viscut la jornada al bell mig de la ciutat, a la Rambla Ferran, on s’ha trobat amb els seus pares mentre feia ràdio. I en Pablo s’ha quedat al balcó de les instal·lacions d’aquesta cadena d’emissores a la Rambla Nova de la capital tarragonina.

🌹 La vida transcorre a la superilla literària

En Gerard Sanz ha estat els ulls de l’audiència a això que el Gremi de Llibreters ja fa ans que anomena la ‘superilla’ literària de Barcelona, que inunda de llibres i d’escriptors el Passeig de Gràcia i els carrers del voltant. Aquest és l’epicentre d’una diada que té una imatge que ningú s’està de veure i contemplar: la Casa Batlló.

🌹 La cultura envaeix Sant Jordi

En Jordi Folch ens ha explicat algunes històries sorprenents d’Antoni Gaudí i també anècdotes que acaben teixint ‘El somni de Gaudí, Toda i Ribera’, l’obra de teatre de la qual n’és dramaturg. Aquesta ha estat una de les pinzellades d’un programa especial que també ha contemplat la dansa. En Robert Calvo, tot baixant el Passeig de Gràcia, s’ha topat amb una colla de Barberà del Vallès que fa ball de bastons i els hem escoltat en directe a la ràdio.

