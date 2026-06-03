Més de 300.000 infants es queden sense àpat garantit a l’estiu

L’estiu torna a posar en evidència la fragilitat alimentària de molts infants a Catalunya. Segons Educo, més de 300.000 nens i adolescents no tenen garantit un àpat saludable diari quan s’acaba el curs escolar. “La beca menjador és, en molts casos, l’únic àpat equilibrat del dia”, ha explicat a 'La Brúixola' la directora general adjunta de l’entitat, Guiomar Todó. Actualment, més de 214.000 alumnes reben aquest ajut durant el curs, però desapareix durant els 80 dies de vacances. La situació s’agreuja amb l’augment dels preus: “És molt difícil assegurar proteïna amb el cost actual dels aliments”, ha dit Todó, que alerta que això “posa en risc la salut i el desenvolupament dels infants”.
A més, l’estiu també impacta en el benestar emocional. “Molts nens es queden sols a casa, sense activitats i sense poder marxar de vacances”, ha advertit. Educo denuncia la manca de dades i coordinació en les ajudes: “Sense una foto clara del problema, és difícil trobar solucions eficaces”. L’entitat reclama garantir l’accés a casals i colònies amb alimentació inclosa i estendre les beques, també a secundària. “No podem permetre que cap infant es quedi sense un àpat saludable al dia”, ha conclòs Todó.