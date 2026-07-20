Raúl Moreno, nou conseller de Dret Socials

El nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, ha pres possessió del càrrec com a conseller de Drets Socials. El fins ara secretari general del Departament demostra la línia “continuista” amb la feina iniciada per la seva predecessora.
“És un canvi de conseller, no pas de polítiques”, ha assegurat el president de la Generalitat, Salvador Illa després de la presa de possessió de Moreno. El cap de l’Executiu també ha garantit “l’estabilitat” de la conselleria i “la defensa del servei públic.
El flamant titular de la cartera de Drets Socials ha estat diputat al Parlament durant gairebé una dècada i també regidor de Santa Coloma de Gramanet. Però més enllà de la seva llarga trajectòria en el PSC, Raúl Moreno és graduat en Educació Social. “Per primera a la seva història el govern comptarà amb un consellera que és educador social”, ha destacat Salvador Illa.