S'està generant la resposta Copilot said: Construir un pis de 100 metres quadrats ja costa més de 164.000 euros sense comptar el sòl

Construir habitatge és avui molt més car que fa tres dècades. Segons l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE), el cost de construir un edifici plurifamiliar s'ha disparat un 231% des del 1996. Només durant l'any passat, el cost mitjà de construcció es va situar en prop de 1.650 euros per metre quadrat, de manera que aixecar un habitatge de 100 metres quadrats ja supera els 164.000 euros, sense incloure-hi encara el preu del sòl.
Els promotors atribueixen aquest encariment, principalment, a l'augment dels costos dels materials i de l'energia derivat de conflictes internacionals com la guerra d'Ucraïna o les tensions a l'Orient Mitjà. També assenyalen l'impacte dels nous requisits tècnics i ambientals exigits als edificis.
Malgrat aquest context, el sector de la construcció viu un bon moment. Actualment dona feina a prop de 278.000 persones a Catalunya, la xifra més alta des del 2010. El principal repte, segons les empreses, és trobar mà d'obra qualificada per incrementar el ritme de construcció i contribuir a ampliar una oferta d'habitatge que continua sent insuficient.
I és que la demanda no s'atura. Al maig es van formalitzar a Catalunya més de 7.500 hipoteques, un 9,3% més que un any abans i la segona millor dada per a aquest mes des del 2010. A més, l'import mitjà dels préstecs hipotecaris va superar per primera vegada els 200.000 euros, un rècord que reflecteix l'encariment del mercat residencial.
En conjunt, les entitats financeres van concedir més de 1.500 milions d'euros en préstecs per a la compra d'habitatges, unes dades que reforcen la percepció que la demanda continua avançant a un ritme superior al de l'oferta disponible.