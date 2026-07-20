Catalunya impulsa una estratègia per protegir i projectar la cuina catalana al món

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat la posada en marxa d'una estratègia integral per protegir, consolidar i impulsar la cuina catalana, amb l'objectiu de reforçar-ne el prestigi internacional i preservar-ne el valor cultural, social i econòmic.
L'anunci s'ha fet aquest dilluns durant l'acte Impulsem la cuina catalana, celebrat al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), amb la participació del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig; els cuiners Eduard Xatruch i Laia Coma, i la periodista Trinitat Gilbert.
Illa reivindica la cuina catalana com un patrimoni cultural de primer nivell
Durant la seva intervenció, Illa ha defensat que Catalunya concentra un talent gastronòmic únic a escala internacional. “No hi ha cap altre lloc del món que concentri tant talent culinari per metre quadrat”, ha afirmat.
El president també ha remarcat que la gastronomia catalana és molt més que una activitat econòmica i l'ha qualificat com un dels principals pilars culturals del país. “La cuina catalana és cultura, amb majúscules”, ha assegurat.
Segons Illa, l'actual reconeixement de la gastronomia catalana és conseqüència de la feina continuada d'un sector professionalitzat, innovador i compromès amb el territori. En aquest sentit, ha destacat que Catalunya compta amb més de 50.000 establiments gastronòmics, una activitat que genera prop del 20% del PIB i que lidera la facturació de l'economia catalana.
Neix la Marca Cuina Catalana
Una de les principals mesures previstes dins del nou pla d'acció serà la creació de la Marca Cuina Catalana, un distintiu que identificarà aquells establiments que promoguin i practiquin la cuina catalana a partir de productes locals i receptes tradicionals.
La iniciativa busca reforçar la identitat gastronòmica del territori, posar en valor els productors locals i garantir la transmissió del patrimoni culinari català a les noves generacions.
Tarragona acollirà el 4t Congrés Català de la Cuina el 2027
El Govern també ha avançat que el 4t Congrés Català de la Cuina se celebrarà a Tarragona durant la primavera de 2027.
La trobada reunirà representants de tota la cadena de valor gastronòmica i agroalimentària per debatre els principals reptes del sector i definir les línies estratègiques que han de guiar el futur de la cuina catalana.
Les conclusions del congrés serviran de base per al desplegament d'un nou pla d'actuacions que la Generalitat preveu executar entre els anys 2027 i 2028.