Nova vaga de docents el 9 de juny coincidint amb l’arribada del Papa i l’inici de les PAU

La convocatòria arriba després que el preacord signat la setmana passada entre el Departament d’Educació i els sindicats majoritaris no hagi aconseguit el suport del col·lectiu docent. Tot i que el Govern havia sumat el vistiplau del sindicat Professors de Secundària, USTEC —majoritari al sector— ha rebutjat el pacte després que la seva militància votés en contra en una consulta interna.
La “papavaga”, clau en un dia sensible
La convocatòria de vaga del 9 de juny posa el focus en una jornada especialment delicada. D’una banda, coincideix amb l’inici de les PAU, una cita clau per a milers d’estudiants. De l’altra, amb la visita del Papa, un esdeveniment de gran projecció mediàtica.
Amb aquesta coincidència, els sindicats busquen augmentar la visibilitat del conflicte i pressionar el Departament d’Educació perquè reobri les negociacions.
Mobilització massiva a Barcelona
Aquest divendres, els docents han protagonitzat una nova jornada de vaga a tot Catalunya, acompanyada d’una manifestació al centre de Barcelona. La protesta ha començat a l’Arc de Triomf i ha finalitzat davant del Parlament, al Parc de la Ciutadella.
Abans de la mobilització central, tres columnes de manifestants han sortit des de diferents punts —plaça Espanya, Sant Adrià de Besòs i la Zona Franca— amb l’objectiu de confluir en una marxa unitària. Pel que fa a la participació, hi ha discrepàncies importants en les xifres. Segons la Guàrdia Urbana, hi han assistit unes 15.200 persones, mentre que el sindicat USTEC eleva la xifra fins a 90.000 manifestants. Els sindicats convocants critiquen que el preacord no dona resposta a les seves principals reivindicacions i denuncien la manca de millores estructurals.
Educació, decidida a desplegar l'acord
Mentrestant, el departament d'Educació dona per finalitzada l'etapa de negociació i assegura que la seva prioritat és desplegar l'acord tancat amb UGT, CCOO i el sindicat Professors de Secundària. Aquest divendres s'ha fet una primera reunió per avaluar el pacte i dijous vinent se'n podria fer una segona per signar-lo.