Balloon Story: el pla familiar que transforma Barcelona en un univers de globus aquest estiu

Quan s'acaba el curs escolar, arriba una de les grans preguntes de moltes famílies: què podem fer amb els infants durant les primeres setmanes de vacances? Si busques una proposta diferent, a cobert i sense sortir de Barcelona, Balloon Story s'ha convertit en una de les opcions més atractives d'aquest estiu. Míriam Franch parla amb la Paula Vitores, directora de màrqueting i comunicació de Proactiv Entertainment, al programa d'Onda Cero Catalunya La Ciutat.
Instal·lada a Espai Inmersa Barcelona, aquesta experiència immersiva permet recórrer diferents universos creats amb més de 600.000 globus reciclables. Figures monumentals, escenaris plens de llum i color, espais interactius i instal·lacions pensades perquè petits i grans es deixin portar per la imaginació formen part d'un recorregut que ja ha captivat més de 800.000 visitants arreu del món.
Des de la seva arribada a Barcelona, a finals de maig, milers de persones ja han gaudit de la proposta. Davant la bona acollida, Balloon Story amplia les sessions fins al 2 d'agost, oferint una alternativa d'oci familiar durant bona part de les vacances escolars.
Un recorregut per jugar, explorar i deixar volar la imaginació
Més que una exposició, Balloon Story és una experiència participativa. Els més petits poden moure's lliurement entre els diferents espais, mentre que els adults descobreixen un pla original per compartir en família.
Entre les instal·lacions més destacades hi ha una doble sala tropical amb piscines de boles, una paret interactiva on els participants poden llançar boles per fer esclatar formes virtuals creades amb globus, una pista amb llums LED que reacciona al moviment i nombroses activitats que converteixen la visita en una experiència dinàmica i divertida.
Una proposta ideal per als dies de calor
L'estiu també convida a buscar activitats a cobert que permetin escapar de les hores de més calor. En aquest sentit, Balloon Story ofereix una alternativa urbana, còmoda i accessible, sense necessitat de sortir de Barcelona ni dependre de la platja o de la piscina.
El recorregut transporta els visitants a escenaris inspirats en la natura, els oceans, l'espai, la fantasia i la cultura popular. Animals gegants, paisatges submarins, efectes lumínics, figures en moviment i instal·lacions suspeses creen un univers visual que sorprèn a cada sala.
Artesania, creativitat i sostenibilitat
Totes les instal·lacions han estat creades manualment per més de 150 artistes especialitzats procedents de diferents països. Els globus, fabricats amb materials reciclables, reben un tractament específic per prolongar-ne la durabilitat, i cadascuna de les peces es modela artesanalment per donar forma a les diferents escenes.
A més de l'espectacularitat visual, Balloon Story incorpora una dimensió sostenible vinculada al cicle de vida dels materials emprats en tota l'exposició.
Una experiència per compartir entre generacions
Balloon Story està pensada perquè infants, pares, mares, avis i àvies puguin gaudir plegats d'una proposta que combina joc, creativitat, fotografia i sorpresa en un mateix espai.
Les entrades ja estan disponibles al web oficial de Balloon Story.
Ofert per Balloon Story