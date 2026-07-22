Francesc Canosa: “Ha mort un superman de la literatura catalana”

L’escriptor i periodista Francesc Canosa ha definit Vallverdú com “un superman de la literatura i de la cultura catalana”, una figura irrepetible que va saber omplir buits en moments clau de la història del país. Més enllà de l’etiqueta d’autor de literatura infantil i juvenil, ha recordat que va conrear pràcticament tots els gèneres: novel·la, poesia, dietarisme, traducció i assaig. “Ell era la gran obra”, ha assegurat, destacant la seva curiositat inesgotable, la seva capacitat d’observació i una activitat creativa que va mantenir fins als darrers anys de vida.
Sobre el llegat que deixa, Canosa ha fet una crida a continuar llegint-lo i reivindicant-lo des de tots els àmbits. Ha recordat que existeixen molts “Vallverdús” diferents —el narrador, el poeta, el traductor o el cronista— i que la responsabilitat de mantenir-lo viu no és només d’institucions i editorials, sinó també dels lectors. “Cadascú té el seu Vallverdú”, ha conclòs, resumint així la dimensió d’un autor que forma part de la memòria col·lectiva de diverses generacions de catalans.