Modificaciones presupuestarias y el precio del agua centran el debate en el Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas

El pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas ha aprobado, en la sesión ordinaria celebrada esta mañana, dos modificaciones de crédito. Una para la actualización de precios del proyecto de mejora de movilidad urbana y retirada de pasarela del cruce de la calle Alegría y calle Cristo. El equipo de Gobierno socialista ha sacado adelante este punto con el apoyo de Unidas por Valdepeñas, mientras que PP y Vox han reprochado al Ejecutivo falta de previsión, por ampliar la cantidad inicial para este proyecto debido a la demora que ha sufrido.

"Siguen ustedes el mismo patrón en prácticamente todas las obras. Este no es un caso aislado. Estamos ante el modelo del PSOE de gestión en Valdepeñas, proyectos que se anuncian a bombo y platillo con un presupuesto inicial y que siempre sufren modificaciones constantes, retrasos acumulados y que al final terminan costando mucho más dinero de los impuestos de los Valdepeñeros", ha dicho Cándida Tercero, portavoz del Grupo Municipal Popular.

Para el alcalde, el socialista Jesús Martín, estas críticas no tienen base y solo tienen como objetivo generar debate donde no hay. "Ustedes hablan de que el proyecto estaba mal redactado, que había muchas imprevisiones, que el equipo de Gobierno no ajusta bien los presupuestos una vez que licitan las obras y demás. Bueno, pues ya quisieran todos los ciudadanos que nos ven, de Valdepeñas, que cuando inician una obra se les desvíe solo un 5%, porque lo normal es que se desvíe muchísimo más", ha afirmado Martín.

Y una segunda modificación de crédito de 225 000 euros, aportación del Ayuntamiento para llevar a cabo el proyecto 'Valdepeñas Conectada', que supone una inversión de un millón y medio de euros, un 85% financiados por Red.es.

RED.ES BAJO INVESTIGACIÓN

La portavoz de Vox, Lola Gómez, ha cuestionado y criticado que se apruebe destinar esa cantidad a una empresa investigada por la UCO y bajo la lupa judicial. "Si sobre Red.es pesa una investigación de la UCO, por la Fiscalía Europea, por presunto tamaño de adjudicaciones, lo prudente, yo creo que lo diligente y lo legalmente responsable antes de firmar este convenio y hacer transferencias anticipadas era haber encargado un informe jurídico a la Secretaría municipal y haber exigido cláusulas de salvaguarda para proteger hasta el último euro de los valdepeñeros".

A esto ha respondido así el alcalde: "Su argumento es, sabe que está bajo la lupa judicial la empresa red.es. Bueno, coño, mejor, si está el juez, ya no nos van a robar, que es justo lo que ha pensado sus compañeros de Vox en el Ayuntamiento de Toledo, que ha sido beneficiario de un proyecto como este y lo han mandado a favor".

ACTUALIZACIÓN DEL IPC EN EL RECIBO DEL AGUA

También debate en torno a los dos puntos que suponen la subida del recibo del agua, un 4,3% en base al IPC, conforme al acuerdo contractual con la empresa concesionaria del servicio en Valdepeñas.

Desde Unidas por Valdepeñas David Casado ha vuelto a defender que municipalizar el servicio del agua sería más barato y puesto que hay un contrato con Aqualia, debería existir un mayor control sobre las cifras y datos que aportan para pedir esa actualización de los precios. "No lo decimos solo nosotros, sino que también se lo está diciendo el propio informe de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que les avisa de que deben revisar al final de este año si el incremento ha sido real. El incremento del coste del servicio. Tampoco es que vayan a comprobarlo, ya sabemos que llevan años dando por buenos los informes que nos está mandando Aqualia sin poner ninguna pega y no ponen ninguna pega porque no hay ningún funcionario encargado de revisarlo, ni nadie lo está haciendo", ha señalado Casado.

Al inicio del pleno ha tenido lugar el sorteo de mesas electorales para las elecciones generales del 29 de noviembre, sus resultados se notificarán a las personas interesadas en un periodo máximo de tres días.