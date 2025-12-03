Detienen a tres personas con más de 400 kg de hachís en la A-4, en Valdepeñas

La Policía Nacional interviene más de 400 kilos de hachís y detiene a tres personas, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, tras interceptar una furgoneta en la autovía A-4, a la altura de Valdepeñas.

Los hechos ocurren durante un operativo de vigilancia, en el que agentes de la Comisaría Provincial de Córdoba, detectan un vehículo que les resulta sospechoso, circulando por la A-4 en dirección a Madrid, activando un dispositivo de seguimiento. Instantes después, localizan un segundo vehículo realizando funciones de escolta y seguridad al primero.

En el transcurso de la intervención, se solicita la colaboración de unidades de la Policía que permiten interceptar el vehículo en la localidad de Valdepeñas. Los ocupantes, ante la presencia policial, emprenden la huida tras ignorar las indicaciones policiales, incluso uno de ellos inicia la fuga a pie.

Los tres detenidos, por decreto de la autoridad judicial, se encuentran en prisión provisional.