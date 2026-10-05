PSOE, PP y VOX valoran en Ciudad Real el adelanto de las elecciones generales

Responsables políticos e institucionales han valorado en Ciudad Real el adelanto de las elecciones generales que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha manifestado que le parece bien la decisión de Sánchez.

Caballero ha dicho que "nos parece una buena decisión, nos parece que el presidente ha hecho lo correcto convocando elecciones, llamando a los españoles y españolas a las urnas".

El también secretario general del PSOE en Ciudad Real opina que "la legislatura está ya completamente agotada, está rota y es imposible intentar seguir gobernando en estas circunstancias y con estas condiciones" y cree que "el Parlamento ya no respalda la acción del Ejecutivo y existe una clara mayoría de derechas y de extrema derecha".

Ante esta situación, ha defendido que «lo mejor en estas circunstancias es llamar a los ciudadanos a que se pronuncien, a que den su opinión, a que ejerzan su derecho y emitan su voto».

Partido Popular

Por su parte, el presidente provincial del partido popular y presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, señala que el adelanto de las elecciones generales es un alivio.

Valverde recuerda que el PP venía reclamando desde hace tiempo la necesidad de que se convocaran elecciones para que «los españoles hablen, los españoles decidan y los españoles elijan» el futuro del país.

A su juicio, España no podía continuar con "esta falta de esperanza para nuestros jóvenes, con el problema de la vivienda y con la corrupción generalizada alrededor del Gobierno y una «descomposición absoluta del Gobierno".

Ha defendido que "los ciudadanos podrán elegir entre seguir con la España de los muros, la España de los aislamientos o apostar por una España con otro futuro y otra esperanza".

Valverde asegura que el PP de Ciudad Real "elaborará una extraordinaria lista" y afirma que su partido "se presenta con muy buenas expectativas" de carea al 29 de noviembre para que Alberto Núñez Feijóo es el próximo presidente de España.

Vox

Mientras, el diputado de Vox por Ciudad Real, Ricardo Chamorro, asegura en Onda Cero que es una buena noticia el adelanto de las elecciones y asegura que su partido "está preparado para acabar con la pesadilla que ha supuesto el Gobierno de Sánchez".

Dice Chamorro que Vox "está preparado para las elecciones, de manera clara, pero nadie se puede confiar en las encuestas y hay que movilizarse".

El parlamentario ciudadrealeño considera que estos comicios deben servir "para cambiar el rumbo de España después de esta pesadilla, nos jugamos la seguridad, la vivienda, el campo español, la industria, el futuro de nuestras familias y nos jugamos también la seguridad de nuestras fronteras después de lo que ha pasado en Ceuta".

"El hartazgo debe convertirse en votos y Vox va a trabajar calle a calle y pueblo a pueblo para ganarnos la confianza de los españoles", ha indicado el diputado de Vox.