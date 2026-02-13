Esta semana en Más de Uno Gijón

Ha comenzado el Antroxu y nos ha visitado la sardina. Perlamari ha contestado a las preguntas de los PELAYINOS CURIOSOS, que le han hecho un poco de spoiler a la prima de Rosalía. La entrevista fue antes de que saltase la polémica por el atuendo de Perla Marigna, que ha suscitado críticas desde PP y Vox.

De Antroxu también han estado en el Ramón de Campoamor, que han vuelto a contarnos DESDE EL COLE de qué temas les gusta a los niños y niñas hablar.

En el ámbito educativo hay lío en las escuelas infantiles. Han decidido movilizarse porque no se cubren en tiempo y forma las bajas del personal

Andrés Ruiz se ha pasado por nuestro estudio para hacer balance de su primer año como presidente del PP de Gijón. Además del proyecto que defiende le hemos preguntado por la salud del gobierno de coalición, y es tan buena que no se descarta un pacto electoral para 2027

Montse López Moro ha venido a explicar su presupuesto. La titular de cultura, museos e industrias creativas ha visitado EQUIPO DE GOBIERNO para contarnos los clásicos, las novedades o las polémicas de las carteras que maneja.

A Laboral ciudad de la cultura nos acercamos el jueves porque se inauguraban las obras de reforma acometidas en la iglesia de la laboral. Un espacio que tendrá diferentes usos

Con Luis Manso descubrimos cómo es formar parte de unos juegos olímpicos. Estuvo en París y ahora mismo forma parte del staff de la federación internacional de losjuegos olímpicos de invierno

La figura deportiva que nos ha visitado esta semana se llama Alfonso Suárez. A sus 19 años es una de las PROMESAS DEPORTIVAS más que consolidadas en el mundo del surf

Unas 244.000 personas fuman a diario en Asturias. Y dejarlo es posible. Desde el grupo de conductas adictivas de la facultad de psicología nos cuentan cómo pueden ayudarnos en el QUÉ SE CUECE en la universidad

El lunes nos acercamos a la cárcel de Asturias para conocer un poco más de cerca el trabajo que se desarrolla en la UTE. Con uno de sus coordinadores, el psicólogo Gabriel Ledo, mantuvimos una de nuestras CONVERSACIONES ENCERRADAS

La historia de Pedro Luis también tiene mucho de superación. Nuestro RECIÉN LLEGADO llegó a Gijón tras pasar por varios países sudamericanos. No podía seguir en Venezuela, nos contaba

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.