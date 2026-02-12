UN LARGO PERIPLO QUE TERMINÓ EN GIJÓN

Una ciudad para levantarse

Pedro Luis Chacón llegó a Gijón hace 4 años animado por su hermana, que llevaba un tiempo en la ciudad. No fue su primera opción. De hecho, vivió una aventura por Sudamérica antes de llegar aquí.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Pedro Luis es Venezolano. Y no le iba mal, pero la situación política, económica y social de su país se fue complicando hasta el punto de que decidió abandonar su hogar casi sin nada. Pasó por Ecuador, Chile, Uruguay, Argentina donde trató de rehacer su vida. Pero no lograba reestablecerse y acabó en Gijón una vez que la pandemia del covid se lo permitió.

Desde que llegó a la ciudad se ha sentido integrado. Conectado, dice Pedro Luis. Gijón y Asturias tiene muchas similitudes a su tierra natal (es de la zona de Los Andes) y la gente se ha portado muy bien con él. Siempre se tiene cierta nostalgia de su tierra, pero ha encontrado tiendas o restaurantes que venden productos venezolanos y Gijón es una ciudad donde puede hacer el deporte que tanto le gusta. Conocía algo de Asturias gracias a Fernando Alonso, aunque una vez aquí le ha sorprendido la relación entre el mar y la montaña. Cree que es nuestro gran atractivo.

Por el momento no piensa en volver a su país. Cree que en España conocemos poco de Venezuela, sin embargo lo que busca ahora mismo es levantar un proyecto de vida. Desarrollarse.

