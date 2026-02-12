La iglesia de la Laboral vuelve para dar un plus a la Ciudad de la Cultura

Esta tarde tiene lugar el acto institucional de reinauguración, y a partir de mañana ya podremos visitarla. Durante diez días tendrán lugar unas jornadas de puertas abiertas con acceso libre y gratuita. Entre el viernes 13 y el domingo 22 esperan muchas visitas de personas que quieran ver cómo quedó. A partir del lunes 23, la iglesia desacralizada quedará incorporada al circuito de visitas guiadas permanentes de Laboral Ciudad de la Cultura (viernes a las 17 horas; sábados, domingos y festivos a las 12 y 17 horas).

Más allá de visitarla, la Iglesia, que está desacralizada, servirá como sede para eventos. Reuniones, congresos o actos culturales. La responsable de gestión de espacios de Laboral, Lourdes Prendes, nos ha confirmado que contar con ese espacio da un plus al equipamiento de la laboral. Ya han notado interés por el nuevo espacio, y a partir de ahora podrán venderlo. El objetivo es llenar de vida la ciudad de la cultura, que en los últimos años ha visto varias obras para recuperar espacios. Y hay otras planificándose. "Ya no habrá excusas para no ir", afirma Prendes.

Laboral ciudad de la cultura recibió el año pasado casi 209.000 visitas.