Perlamari quiere ser eterna

Bugha, Shalaka y Sofía tienen entre 9 y 10 años y no se han cortado. Querían saber cómo era su atuendo (recuerdo de su primera "sardinuión"), por qué lleva unas gafas de pasta como esas (se las dejó en herencia José Luis Cienfuegos) o de dónde viene (los mares del norte). Pero también le han preguntado por sus miedos...Y se ha liado.

Porque Perlamari aspira a ser la sardina eterna del Antroxu. Quiere empadronarse aquí. Pero las niñas le han comentado que todas sus predecesoras acaban enterradas. Claro, que puede ser cosa de la edad. Ella es muy joven, afirma.

Estos días la sardina perlamari no parará de visitar sitios y animar el Antroxu. Está acostumbrada a estar bajo los focos porque, ha reconocido, es familia de Rosalía. Es su prima. Su tema "La perla" es un homenaje a ella, afirma. Incluso su popular "Motomami" era "Motosardi", pero no quería ser tanta musa.

Perlamari quiere disfrutar de las charangas, los disfraces y la gastronomía antroxera. Aunque tiene muchos amigos como Aurorina y Parrochu, que siempre le acompañan, no hace ascos al amor. Y ella es de enamorarse del interior, así que no le hace ascos a nada.