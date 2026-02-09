Un gijonés "olímpico"

Luis Manso está en todos los saraos, pero en 2024 consiguió meter la cabeza en el mundo olímpico. No es nada sencillo entrar en el staff de la federación internacional, pero este gijonés de 30 años vive su segunda cita olímpica. Forma parte del staff de los JJOO de invierno como antes lo hizo en París. Un verdadero sueño porque unas olimpiadas no se parecen a ningún otro evento. Y Luis ha participado en muchos...

En Italia está haciendo un poco de todo. Está encantado con el trato recibido. Se cuida mucho al personal acreditado, algo que no puede decir de los juegos de París. El ambiente es muy bueno entre todo el personal, y se hacen amigos para toda la vida. Sin contar con el sitio privilegiado desde el que puede ver los propios juegos o la gala inaugural.

El enamoramiento de Luis con las olimpiadas comenzó en 1992, cuando vio la gala inaugural de Barcelona. Ahora está cumpliendo un sueño que vive haciendo gala de Gijón. Le acompañan en Italia su bufanda del Sporting y su camiseta del Real Grupo de Cultura Covadonga.