Indra busca talento local

Indra Group busca para incorporar "cuanto antes" a 120 profesionales del mundo de la ingeniería, pero el proceso de selección de personal que se ha abierto no se cerrará porque el plan pasa por seguir incorporando talento. Indra Group prevé unas significantes necesidades de talento en la región para poder ejecutar los contratos firmados con el Ministerio de Defensa con el fin de modernizar los sistemas del Ejército de Tierra en las instalaciones de El Tallerón, en Gijón, donde ya se ha recibido el primer VCR 8x8 “Dragón” para su verificación. Las previsiones contempla iniciar el montaje final en la primera mitad del año y alcanzar la plena operatividad en 2026. Sus planes pasan por contar con una plantilla de 850 profesionales en Asturias en 2027. Y el perfil será muy variado, incluyendo a trabajadores procedentes de la formación profesional en las próximas fases del plan.

María Fernanda Silles se ha mostrado confiada en cubrir todos los puestos que ofrecen. El salario es "competitivo y de mercado" y aquí en Asturias se pondrán en marcha proyectos punteros. Indra Group está especialmente interesada en captar talento local. Asturianos en el territorio o que quieran regresar a trabajar en su tierra, dice la directora de captación de talento.

Los estudiantes universitarios también tienen un hueco reservado en Indra Group. María Fernanda Silles les anima a presentarse a las ofertas de prácticas porque son una compañía que cuida mucho, dice, la promoción interna y donde se aprende mucho.

El plan de Indra Group en Asturias se centra en consolidar el nuevo centro de producción en Gijón (el antiguo tallerón de Duro Felguera) y las actividades de tráfico aéreo, así como en incrementar las capacidades de ingeniería en la región y en la ampliación de la cadena de valor integrando el tejido industrial de la región.