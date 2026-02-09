EL PP SE PREPARA PARA EL FUTURO

Andrés Ruiz cumple un año como presidente del PP de Gijón

El 8 de febrero de 2025 se celebró el congreso local del PP de Gijón del que salió elegido Andrés Ruiz como presidente con el 56 por ciento de los apoyos. Un año después el presidente local presume de un partido más unido, más centrado y con un proyecto sólido. A finales de mes celebrarán su convención política para definir el proyecto con el que acudirán a las urnas en 2027.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Los días 27 y 28 celebran su convención política. Bajo el lema 'Contigo por Gijón' y en el recinto feria quiere diseñar las líneas estratégicas principales del futuro de la ciudad. Un debate abierto a toda la ciudadanía, no solo militantes, y que girará en torno a tres ejes transformadores: socioeconómico, urbano y administrativo.

Andrés afirma que el PP tiene un proyecto propio y definido y destaca que está trabajando por el bien de Gijón desde el gobierno local. Defiende el trabajo que hacen desde sus áreas de gobierno y resta importancia a los encontronazos públicos que tienen PP y Foro. La inmensa mayoría de días del año son de tranquilidad en el ejecutivo local, y garantiza que el pacto de gobierno llegará hasta las elecciones de 2027. Lo que no tiene claro aún porque es un debate que aún no está abierto es si el PP y Foro acudirán juntos a las elecciones del próximo año. Lo que tiene claro es que el PP saldrá a ganar, como sale siempre.

Andrés resta importancia la impugnación del congreso local que le eligió, asegura que la relación con el grupo municipal es muy buena y que el PP se está pateando Gijón.

