Dos golazos iluminan al Sporting

No fue una victoria brillante, pero sí muy necesaria. El Sporting tenía que ganar y lo hizo, gracias a dos golazos que no se ven frecuentemente en El Molinón. El primer tiempo fue espeso, incluso el Huesca estuvo mejor a los puntos, si bien la ocasión más clara fue un cabezazo de Ferrari que Dani Jiménez detuvo con el abdomen en la misma línea de gol.

No hubo mucho más, con el Sporting jugando con la defensa muy adelantada por las características de los dos centrales zurdos (Diego Sánchez y Cuenca) que por las lesiones tuvo que utilizar Borja Jiménez.

La clave del triunfo gijonés fue el inicio de la segunda parte, aprovechando el Sporting la 'caraja' visitante. A los 30 segundos Rosas la puso desde su banda y Ferrari conectó una espectacular volea, imposible para el meta visitante. El uruguayo marcaba su primer gol, que es para lo que se le fichó, y desatascaba el partido. Poco después Manu Rodríguez, tras recibir de Gelabert y ver que nadie le salía al paso, conectó un derechazo brutal que se coló como un obús en la portería oscense (2-0, y partido encarrilado).

Aunque el Huesca acortó distancias con otro golazo de falta directa de Sielva, no fue capaz de poner contra las cuerdas a un Sporting que tiró de casta para no pasar apuros. El equipo de Borja Jiménez se coloca octavo, a un punto del play-off. Próxima parada: Albacete.

