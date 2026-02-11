Noticias desde un bosque encantado

Lucía, Braiman, Adama e Iyán tienen 11 años. Y han escuchado a sus padres y madres quejarse de que la vivienda está muy cara, pero tampoco tienen muy claro qué es eso de las zonas tensionadas. Confían en que los precios bajen porque quieren vivir en una zona que actualmente lo está...Que tienen 11 años se nota en que afirman no ver más turismo ahora que antes. Turismo que no lo relacionan con ese precio de la vivienda. Creen que los propietarios de una vivienda puedes alquilárselo tanto a personas de Gijón como a turistas. A los dos, dicen.
Estos temas adultos tampoco les tocan de cerca. Ellos prefieren hablar de baloncesto (a punto ya de hacer mates), fútbol (el Manuel Rubio tiene cantera), de cine (sobre todo de fantasía) o inteligencia artificial (para buscar información general, no para hacer los deberes).
Los niños y niñas nos cuentan además cómo están preparando el Antroxu en el cole, que se ha convertido en un bosque encantado. Ellos contribuirán con sus disfraces de dragones, hadas o ladrones. Aunque hoy precisamente van al cole en pijama. No porque se hayan olvidado de vestirse...