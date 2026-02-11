MENOS PROBLEMAS Y MÁS COSAS CHULAS

Noticias desde un bosque encantado

En pleno Antroxu nos visitan de nuevo los alumnos del Colegio Público Ramón de Campoamor para contarnos DESDE EL COLE los temas que les interesan a los niños y niñas. Pero antes, hemos comprobado qué saben ellos del problema con la vivienda.

Guillermo Figueroa

GIJÓN |

Lucía, Braiman, Adama e Iyán tienen 11 años. Y han escuchado a sus padres y madres quejarse de que la vivienda está muy cara, pero tampoco tienen muy claro qué es eso de las zonas tensionadas. Confían en que los precios bajen porque quieren vivir en una zona que actualmente lo está...Que tienen 11 años se nota en que afirman no ver más turismo ahora que antes. Turismo que no lo relacionan con ese precio de la vivienda. Creen que los propietarios de una vivienda puedes alquilárselo tanto a personas de Gijón como a turistas. A los dos, dicen.

Estos temas adultos tampoco les tocan de cerca. Ellos prefieren hablar de baloncesto (a punto ya de hacer mates), fútbol (el Manuel Rubio tiene cantera), de cine (sobre todo de fantasía) o inteligencia artificial (para buscar información general, no para hacer los deberes).

Los niños y niñas nos cuentan además cómo están preparando el Antroxu en el cole, que se ha convertido en un bosque encantado. Ellos contribuirán con sus disfraces de dragones, hadas o ladrones. Aunque hoy precisamente van al cole en pijama. No porque se hayan olvidado de vestirse...

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer