ALFONSO SUÁREZ

Surf con ganas

Alfonso Suárez se convirtió a los 19 años en el primer asturiano y el tercer español que se proclamaba campeón europeo junior de surf. Una victoria que ha refrendado el trabajo que lleva haciendo años para seguir creciendo en el deporte que le enganchó desde que tenía 4 años. Es, sin lugar a dudas, una de las PROMESAS DEPORTIVAS de Gijón.

Guillermo Figueroa

Gijón |

La victoria que consiguió en el europeo es especial, pero Alfonso lleva tiempo entre los mejores de España. Y ha quedado 17 en el mundial junior. Para ello le dedica muchas horas. Entra al agua todos los días (aunque esté fría y a él le gusten las aguas más calentitas), hace trabajo de gimnasio si el mar no le brinda olas, y no se permite desmotivarse. Para él, ser bueno en este deporte se basa en ponerle todas las ganas del mundo.

Alfonso tiene claro lo que quiere ser. Quiere ganar, ser campeón, vivir del surf. Por eso es constante y todo un luchador. Nunca da nada por perdido. Eso le hace sortear los obstáculos que se va encontrando, porque Asturias no destaca precisamente por apoyo al surf. Se considera un atractivo turístico, no un deporte de élite. Alfonso recibe ayuda de algunos patrocinadores, pero ninguna ayuda pública. El surf para él es, a día de hoy, una fuente más de gastos que de ingresos. Pese a ganar. Pese a ser campeón de Europa.

Y aunque se gane, el joven surfista gijonés sabe que se perderá más veces. Y saber perder es importante. Felicitar al rival, no perder la sonrisa. Sabe que puede ser referente para otros deportistas jóvenes y quiere representar unos valores que también atraigan a los patrocinadores. Quiere vivir del deporte con el que tiene una conexión especial, pero tiene un plan B preparando las oposiciones a policía local.

