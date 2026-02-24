Los ucranianos que residen en Gijón no quieren que olvidemos a los suyos

Los ucranianos de Gijón instalarán crespones amarillos y azules en el paseo del Muro y están dejando mensajes en la arena de la playa de San Lorenzo. A las 20h iniciarán una marcha con velas desde la escalera 15 hasta el Ayuntamiento, que lucirá iluminado con los colores de la bandera de Ucrania. Contrastará con el paseo del Muro y la Plaza Mayor, que estarán totalmente apagados. Al acabar la marcha se leerá un manifiesto de condena contra la invasión rusa.

Oksana reside en Gijón. Su marido, que es civil, sigue en Ucrania. En el frente. Es un ejemplo de cómo la guerra separa a familias y causa mucho dolor. Un dolor que desde Europa se va olvidando. Normalizando. Y los ucranianos nos piden que no lo hagamos. Su Europa les olvida la guerra no terminará. Mantienen la esperanza de que ese momento llegue pronto, pero sin apoyo no lo lograrán por mucho que no piensen en rendirse. Además, afirma esta ucraniana, Rusia es un peligro para el mundo entero, no solo para ellos.