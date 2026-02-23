COLEGIO NUEVO ROCES

Rectificación insuficiente

La consejería de educación ha escuchado a los vecinos de Nuevo Roces y ha variado su oferta inicial para abrir el nuevo colegio en septiembre. Se había ofrecido empezar en septiembre con cuatro aulas. Dos para el primer curso de Infantil y dos para primer curso de Primaria. La oposición vecinal ha motivado que la nueva oferta sea del segundo ciclo de Infantil completo (3 a 6 años), el primer ciclo de Primaria (1º y 2º) y los cursos 3º y 5º. Insuficiente, dicen los vecinos.

Guillermo Figueroa

Gijón |

La presidenta vecinal, Graciela Buzón, quiere que la oferta de matrícula sea completa. Es decir, que incluya a los alumnos de 4º y 6º de Primaria. La consejería ha explicado que deja fuera a esos alumnos porque son comienzo de un ciclo educativo y entiende que desde un punto de vista educativo es mejor que se queden donde están. Desde Nuevo Roces no comparten ese argumento porque muchos de ellos tienen hermanos y complicaría la conciliación. Graciela pide que se de a los padres y madres la oportunidad de matricularse también en esas etapas.

Desde la AAVV agradecen a la consejera, Eva Ledo, que escuchase sus argumentos en la primera reunión del pasado martes. Por eso confían en que aún sea posible conseguir el cien por cien de sus reivindicaciones antes de que arranque el sorteo de la matrícula el próximo lunes, 2 de marzo. Graciela insiste en que el colegio llega a Nuevo Roces 16 años tarde. No son un barrio emergente. Son un barrio donde los niños ya están y es hora de aprovechar la inversión acometida en el nuevo colegio.

