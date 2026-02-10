Concejalía de cultura, museos e industrias creativas

Con el dinero que tiene disponible, cultura mantiene los grandes clásicos como la feria del libro que cumple 10 años. También Fetén, el Ficx o Laboral Centro de Arte están entre las 100 propuestas culturales más destacadas de España del año pasado según el Observatorio de la Cultura de 2025. Se refuerzan esos proyectos que todos los años tienen gran éxito. Pero también habrá novedades en la programación de este año. Entre ellas la consolidación de la Residencia artística del Palacio de San Andrés de Cornellana

En EQUIPO DE GOBIERNO Montse nos cuenta además qué cree que falló en sus planes para el Museo Piñole o la importancia que tiene para el presupuesto la red de museo municipales. También siguen adelante las obras del refugio antiaéreo de Cimavilla que podrá visitarse este mismo año o el uso del palacio Revillagigedo como sala de exposiciones. Hay casi 200.000 euros para ellas.

Mencionar además los 50.000 euros para acometer nuevas restauraciones escultóricas o 432.000 euros para la promoción del asturiano. Aunque en este asunto hay problemas. El plan de normalización llingüística está anulado por una denuncia de Vox, que también está denunciando programas y exposiciones.