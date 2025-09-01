Nueva temporada en Más de Uno Gijón

Son varias las novedades que os esperan esta temporada en el programa:

DESDE EL COLE. Alumnos del colegio Ramón de Campoamor que están en su radio escolar se pasarán un miércoles al mes para presentarnos los temas que a ellos les interesan. También hablaremos con ellos para conocer su visión de algún tema de actualidad "para los adultos" en Gijón.

TESTIGO INFANTIL. Os recordamos que a final de cada semana contactamos con uno de nuestros testigos. José Riestra sigue comentándonos si lo que tanto importa en el ayuntamiento y en los medios tiene repercusión en la calle. Jorge Rodríguez (conocido como Jorge_Jota en tik tok), sigue como nuestro testigo en el mundo del ocio. Y se incorpora Ana Guas. El primer viernes del mes se encargará de adelantarnos planes chulos para niños y niñas. Ella es la responsable del perfil en redes sociales "Para críos".

CONVERSACIONES ENCERRADAS. Nos gustan las historias de superación porque podemos aprender mucho de ellas. Por eso por el programa pasarán un lunes al mes personas que saben lo que es perder la libertad. Y reinventarse. Y reinsertarse. Personas que pasaron por la UTE de la prisión de Asturias o los diferentes programas pensados para su rehabilitación serán protagonistas de Más de Uno Gijón.

CORTE LITERARIA. Con Sara Winnington como anfitriona, todos los que nos elijáis podréis conocer mejor el apasionante mundo de la literatura juvenil. Conoceremos a autores que nuestros hijos e hijas conocen de sobra.

ANALISTA POLÍTICO. La sección no es novedad, pero sí nuestro colaborador. Sergio Begega sustituye a Ángel Alonso. Entender la teoría es importante para que no nos sorprenda su aplicación práctica y este Profesor Titular de Sociología de la Universidad de Oviedo e investigador del INDUROT nos ayudará a entender muchas cosas. Esta sección se mantiene los miércoles.

La estructura del programa se mantiene con otras secciones de sobra conocidas.

QUÉ SE CUECE. Los martes seguiremos descubriendo lo que se está cociendo en Gijón desde el campo universitario, cultural, artístico y musical.

PROMESAS DEPORTIVAS. Tenemos una cantera deportiva impresionante, y un viernes al mes seguiremos conociendo historias de sacrificio y pasión de nuestros jóvenes deportistas.

TU HISTORIA DE GIJÓN. Héctor Blanco recupera para vosotros la historia reciente de la ciudad. Esta temporada el hilo que nos conducirá por la historia serán los recuerdos de nuestros mayores.

PEQUEÑA ÍNSULA. Aurelio Martín y Álvaro Muñiz quieren seguir encontrándose un miércoles al mes para escucharse aunque no estén de acuerdo.

CHARLA INTERGENERACIONAL. Jóvenes y mayores volverán a sentarse en nuestros estudios para mantener una charla sobre temas que les interesen. La diferencia de edad da una visión muy interesante.

POLÉMICA DEL MES. A final de mes seguiremos reservando la primera parte del programa a analizar un tema en profundidad. Escucharás todas las opiniones y tendrás las explicaciones para sacar tus propias conclusiones.

COMENTARIO POLÍTICO. Al filo de las 13h los 6 partidos con representación en el Ayuntamiento hablarán de los temas que ellos decidan. Libertad absoluta. Estarán con nosotros Jaime Fernández Paino, de Foro, Marta Menéndez del Psoe, David Cuesta en el PP, María Antuña desde Izquierda Unida, Rubén Alonso en Podemos o Ignacio García representando a Vox.

RECIÉN LLEGADOS. Ver la ciudad con los ojos de alguien que acabe de llegar a vivir aquí nos permite redescubrir nosotros mismos todo lo bueno que tenemos.

ESPACIO RESERVADO. La gente corriente extraordinaria tiene su hueco en Onda Cero. Esta temporada además se fusionan en este espacio nuestras conversaciones con los héroes sin capa.

PELAYINES CURIOSOS. El alumnado del Colegio Público Rey Pelayo seguirá con sus entrevistas un lunes al mes. Siempre nos sorprenden sus preguntas.

CONVERSACIONES DE ASCENSOR. Quien quiere saber qué tiempo hará en Asturias no duda que debe consultar eltiempodejavimo.es. Con Javimo charlamos un jueves al mes para entender el tiempo.

VIAJES. Galo Pablos, de elviajenotermina.com, nos lleva de viaje un viernes al mes. Información práctica y útil para planificar tus escapadas.

LIOSA-MENTE. Isabel Menéndez Benavente nos ayuda a cuidar tu salud mental.

RADIO EN VERSO. El alumnado de la Esad comandado por Francisco Pardo volverán a poner la radio en verso con su interpretación de textos clásicos.

MINUTO DEL MITO. La Universidad de Oviedo tiene muchas más mitos científicos que desmontar.