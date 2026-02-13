PROBLEMAS EN LAS ESCUELAS INFANTILES

Las escuelas infantiles de Gijón libran su propia batalla

Las escuelas infantiles en Gijón siguen siendo competencia del Ayuntamiento. Aún no estamos integrados en la red autonómica de Les Escuelines, algo que se prevé el próximo curso. Si en la red autonómica se convocan huelgas por problemas en la integración, en Gijón se han convocado dos movilizaciones porque el comité de empresa se ha cansado de esperar que les hagan caso.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Su presidenta, Laura Pérez, nos ha contado que desde hace tiempo (varios cursos) el proceso para cubrir las bajas del personal es más lento de lo que se puede aceptar. Si lo normal era cubrir una baja en dos o tres semanas, ahora mismo se tarda más de un mes y medio. El problema, explica Laura, es el agotamiento de la bolsa de empleo municipal. Y la solución es sencilla: agilizar los procesos puestos en marcha para crear nuevas bolsas de las que tirar. El ayuntamiento las está bloqueando, denuncian.

El comité de empresa ha convocado dos movilizaciones, los días 22 y 27 de este mes, para denunciar su situación. Lo harán a las puertas del teatro Jovellanos aprovechando la celebración de Fetén. Laura asegura que llevan mucho tiempo siendo pacientes, pero se han cansado de la falta de respuestas por parte del equipo de gobierno. Ni siquiera les han dejado intervenir en el pleno, dice, y no se les ha respondido a su petición de reunirse con la alcaldesa.

Laura advierte que los niños y niñas ya están notando que las plantillas están en precario. Pide colaboración de las familias.

