El lunes comenzarán las obras de la nueva glorieta de Martínez de Velasco, una actuación que se enmarca en el desarrollo urbanístico del polígono Harineras, donde se están levantando ya algunos bloques de las 1.300 viviendas previstas en más de 8 hectáreas. Se trata de una obra que mejorará la conexión de tres barrios con el centro de la ciudad, Santiago, San José y La Encarnación, y que supone una importante transformación urbana.

La construcción de la nueva rotonda y el colector que dará servicio al nuevo polígono generó una polémica por la tala de algunos grandes plataneros en la avenida Martínez de Velasco el pasado verano, con movilizaciones vecinales. Los promotores aseguran que los ejemplares que se han mantenido se protegerán o se reubicarán y solo será necesario talar un álamo situado actualmente en el espacio que ocupará la calzada, así como algún plátano de menor tamaño.

Las obras presentan una notable complejidad debido a la gran concentración de servicios antiguos existentes como redes eléctricas, de gas o de abastecimiento de agua, que se renovarán integralmente. Antes de su comienzo ha sido necesario conectar el colector del polígono Harineras con el emisario periférico de la ciudad, una inversión clave para para evacuar las aguas pluviales y evitar su acumulación que asciende a 1,3 millones de euros, adicionales a los 13 millones de coste de la urbanización del polígono, sufragados por los dueños del suelo.

Los trabajos se van a desarrollar en cuatro fases. La primera correrá a cargo de la compañía distribuidora y se centrará en el desvío de las líneas eléctricas de media tensión y la conexión de dos centros trasformadores. En la segunda se construirá la mitad inferior de la glorieta, que sí está dentro del polígono Harineras, y se acondicionará una zona verde al tiempo que se dota de protección adicional a ejemplares arbóreos de relevancia como el cedro del Himalaya, para cuyo cuidado ya se ha desviado el carril bici.

La intervención incluirá también la protección del arbolado de la Fuente del Ibón. Para ello, se habilitará un parterre elevado que permitirá preservar las raíces más superficiales de los árboles. Por otra parte, será necesario talar un álamo situado actualmente en el espacio que ocupará la calzada, así como algún plátano de menor tamaño que no reúne las condiciones necesarias para su trasplante. En cambio, sí podrán trasladarse varias palmeras y algún otro ejemplar, que se reubicarán en la zona sur de la glorieta, previamente acondicionada para acogerlos.

En la tercera fase se acometerá la otra mitad de la glorieta y la adecuación del espacio que ocupaba el ramal ferroviario, así como la preservación o traslado del arbolado existente. La cuarta y última fase comprenderá las tareas de acabado y urbanización, tanto fuera como dentro de la glorieta. En ella se plasmarán el diseño paisajístico, la plantación de arbustos y el traslado de la fuente contemplados en el proyecto aprobado.

La urbanización de las Harineras ya conllevó la construcción de otra rotonda este verano en el centro de Huesca en la calle José Gil Cávez, que será el principal acceso a esta zona emergente donde se prevé que vivirán unas 3.500 personas.