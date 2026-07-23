Lorena Orduna anuncia la reforma de Martínez de Velasco y su conexión con Harineras

El Ayuntamiento de Huesca reformará de manera integral la Avenida Martínez de Velasco, en el tramo comprendido entre la confluencia de las calles Almudévar y Fuente del Ibón y la rotonda del Hospital Universitario San Jorge. El próximo presupuesto incluirá una partida para la redacción del proyecto que contemplará la unión con el Polígono de las Harineras. Se trata de una de las grandes arterias de la ciudad a la que se sumarán también la reurbanización de la calle Aínsa y la plaza Lérida, largamente demandadas por los vecinos. Así lo ha anunciado la alcaldesa Lorena Orduna en su discurso con el que ha comenzado el Debate del Estado de la Ciudad al que han asistido, entre otras autoridades, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, la presidenta de las Cortes, María Navarro, la vicepresidenta Mar Vaquero, la consejera de educación, Carmen Susín, el presidente de la DPH, Isaac Claver, y el Subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo.

En materia de urbanismo ha recordado los trámites ya en marcha para reurbanizar el entorno de la plaza de Navarra, a lo que se comprometió hace ahora un año. Así, a la licitación de las calles Alcoraz, Baltasar Gracián y Cavia, se suma el pasaje Abellanas, mientras la calle Zaragoza está en exposición pública y en breve quedará también licitada.

La vivienda ha ocupado parte de su discurso resaltando las 909 licencias concedidas para nueva vivienda y rehabilitación o las 151 para vivienda protegida. En este sentido, la alcaldesa ha asegurado que próximamente se conocerán nuevas iniciativas como las previstas en la calle Bielsa.

A lo largo de casi hora y media, Orduna ha repasado temas pendientes en la ciudad y en los que ha asegurado seguir trabajando, aunque no se vea, es el caso del Seminario donde ha confirmado estar a la espera de que el Ministerio de Hacienda les conceda cambiar su uso para pasar del educativo al terciario. En relación con el turismo ha sostenido el crecimiento de visitantes, especialmente extranjeros cuya presencia creció el año pasado un 16%. Siguen trabajando en mejorar la oferta a los turistas y así queda plasmado en la nueva Oficina de Turismo que se inaugurará la semana que viene.

En materia de seguridad, Lorena Orduna ha defendido el trabajo para reforzar la Policía Local que de nuevo sacará nuevas plazas este año para intentar completar la plantilla y poderla dotar de más servicios como unas unidades de medio ambiente o de drones. En cuanto al Centro de Emergencias, ha confirmado estar buscando la mejor solución. Un proyecto que sigue contado con el apoyo total del Gobierno de Aragón.

La alcaldesa ha reclamado la mejora de las comunicaciones de la provincia y ha defendido el grupo de trabajo creado para lograr un tren de cercanías entre Huesca y Zaragoza. De momento se ha encargado un estudio a una consultora que prevé darse a conocer a corto plazo. En su discurso, la alcaldesa ha repasado los logros de estos años haciendo especial hincapié en su capacidad de gestión señalando ejemplos de forma constante, entre ellos, el hecho de no haber perdido recaudación pese a la reducción de impuestos aplicada en este mandato.