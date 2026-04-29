"Árboles Vivos" ve insuficientes los cambios en la rotonda de Harineras

La Plataforma Arboles Vivos Huesca valora positivamente que el Ayuntamiento de Huesca haya modificado el diseño de la macro rotonda que dará acceso al polígono Harineras para proteger parte del arbolado de la zona, aunque insisten en la necesidad de replantear esta actuación y apostar por una alternativa que reduzca el impacto ambiental.

Para la Plataforma los cambios introducidos son consecuencia directa de la movilización ciudadana llevada a cabo en los últimos meses. Creen que las modificaciones suponen un avance pero son insuficientes, ya que el proyecto sigue contemplando la tala de cuatro árboles de gran porte, —un álamo blanco boleana de más de 200 cm de perímetro, dos sabinas de más de 120 cm de perímetro y un plátano de sombra de más de 110 cm— así como la afección al cedro del Himalaya, ejemplar catalogado como singular, tanto por la posible intervención sobre sus raíces como por su proximidad a la calzada proyectada.

Critican que el proyecto mantenga intacto el diseño de una rotonda de dimensiones desproporcionadas, con aproximadamente 50 metros de diámetro interior y hasta 70 metros en su eje mayor, sin que se haya realizado un estudio de alternativas ni una evaluación de impacto ambiental, tal y como establece la normativa en actuaciones de esta naturaleza.

Asimismo, se advierte de que el diseño previsto, con pasos de peatones transversales en el eje norte-sur, generará problemas de circulación y congestión, por lo que no garantiza ni la fluidez del tráfico ni la seguridad y comodidad del tránsito peatonal. El acceso norte directo a la calle Ingeniero Susín y la fuente de agua potable desaparecen, a lo que se suma el denominado “efecto barrera”, ya que la infraestructura proyectada consolida una fractura urbana entre ambos lados de la avenida Martínez de Velasco, dificultando la conexión social y urbana del entorno, priorizando una gran intervención urbanística por encima de la escala humana.

Por otro lado, la apertura del periodo de alegaciones se ha producido sin un proceso real de participación ciudadana. La Plataforma lamenta que el Ayuntamiento de Huesca no haya mantenido reuniones con colectivos ambientalistas, ni haya convocado el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, ni haya facilitado espacios de diálogo previos a esta modificación del proyecto.

En este sentido, la Plataforma considera que el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular bajo la alcaldía de Lorena Orduna, continúa impulsando proyectos urbanísticos de gran impacto sin cumplir plenamente con la normativa ambiental ni garantizar una participación ciudadana efectiva, pese a que esta misma modificación pone de manifiesto que el proyecto original no era la mejor opción posible. Por todo ello, la Plataforma Árboles Vivos Huesca insiste en que la ciudad todavía está a tiempo de replantear esta actuación y apostar por una solución más equilibrada, que reduzca el impacto ambiental, mejore la integración urbana y responda a una escala humana.

Finalmente, se reivindica que existen alternativas viables a la actual macrorrotonda, que deben ser estudiadas técnicamente y debatidas con la ciudadanía. La experiencia reciente demuestra que la sociedad civil tenía razón en sus planteamientos y que escuchar a la ciudadanía no solo es necesario, sino imprescindible para construir una ciudad más habitable, sostenible y justa.

La Plataforma anima a la ciudadanía a participar activamente en el periodo de alegaciones abierto hasta el 29 de mayo, con el objetivo de seguir mejorando el proyecto y defender el patrimonio natural y urbano de la ciudad. Para facilitar esta participación ciudadana, pondrá a disposición de cualquier persona interesada un modelo de alegaciones que podrá descargarse a través de sus redes sociales o solicitarse por correo electrónico en arbolesvivoshuesca@gmail.com, permitiendo así su presentación de forma sencilla.