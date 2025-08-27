“Nace en Huesca la Plataforma Ciudadana "Árboles Vivos"

La reciente tala de arbolado en Martínez de Velasco sigue generando reacciones ciudadanas. A la recogida de firmas, protestas, concentraciones... se suma ahora la creación de la plataforma ciudadana "Árboles Vivos Huesca", que nace como una red de defensa del patrimonio natural de Huesca.

Según informan en un comunicado, su objetivo es aglutinar a diversos colectivos, organizaciones y asociaciones vecinales para evitar que se repitan actos de "arboricidio" como los ocurridos en la Fuente del Ibón y la avenida Martínez de Velasco. Afirman que creen firmemente "en una planificación urbana creada por y para la ciudadanía, que priorice la vida en común, que se adapte a las necesidades de todos los vecinos y vecinas, desde los más pequeños hasta los más mayores". "Una ciudad que no solo mitigue los efectos del cambio climático, sino que también priorice a las personas frente a los vehículos, apostando por la movilidad sostenible", añaden.

El pasado lunes, la tala de dos plátanos de sombra en la avenida Martínez de Velasco de Huesca provocó un tenso enfrentamiento entre la policía y los vecinos que defendían los árboles, que culminó con la detención de una de las manifestantes. A este suceso se suma la tala de once plátanos de sombra más, llevada a cabo en la calle José Gil Cávez. En opinión de la plataforma, "ambos incidentes, enmarcados en un proyecto de rotonda en el barrio de Las Harineras, evidencian un modelo urbanístico obsoleto que prioriza las obras sobre el bienestar de los ciudadanos y el patrimonio natural. La alcaldesa Orduna optó por la represión policial en lugar de dialogar con la ciudadanía sobre un proyecto que, según los planos, amenaza con destruir el Jardín de la Fuente del Ibón y sus árboles monumentales, a pesar de las promesas de las autoridades".

Desde la Plataforma "Arboles Vivos Huesca", insisten en que su protesta "no es un capricho sino un grito de sensatez". "Cada árbol es una infraestructura climática insustituible, un aliado contra el calor que avanza, un filtro para el aire contaminado, un hogar para la biodiversidad, una sombra bajo la que reunirnos y ver correr y reír a niños y niñas. Son la mejor tecnología natural para el siglo XXI, y cambiarlos por cemento y asfalto es un acto de ceguera monumental ante las evidencias científicas y la demanda social", subrayan.

La plataforma "Árboles Vivos" convoca por ello a los oscenses a participar en dos acciones ciudadanas. Ese miércoles a las 19,30 horas se reunirán para adornar los árboles y vallas del área de la protesta. Y el jueves 28, a las 12 horas habrá una concentración en el Jardín de la antigua Fuente del Ibón. Asimismo, hacen un llamamiento a todas las organizaciones, colectivos, asociaciones de vecinos/as y ciudadanos/as de Huesca a unirse a esta plataforma. Insisten en que "otro urbanismo realmente sostenible, que integre, proteja y cuide a su arbolado no sólo es posible sino necesario". Y añaden que "es hora de defender la vida, de exigir que nuestras voces se escuchen y de asegurar que las decisiones de la alcaldía mejoren la vida en común, en lugar de servir para ejecutar obras faraónicas que solo llenan los bolsillos de unos pocos".