La condición humana da mucho juego a la hora de escribir una novela negra y es que rara vez se conoce cómo va a reaccionar una persona ante un hecho o cómo es realmente la persona que se tiene al lado. Esta premisa en un escenario como son las Rías Baixas y unos personajes como son un periodista jubilado, su amigo con alto poder adquisitivo y un policía, hacen que “Nudos de Sal” del periodista y escritor Nacho Carreras ofrezca una historia difícil de dejar.

La amistad de los dos protagonistas, Alfredo Otero y Ramiro Rey es de esas amistades que se hacen “por el tiempo que se conocen y que, por la trayectoria, acaba tejiéndose una amistad que arraiga. Vivencias que generan amistades”. Dos mundos diferentes, Ramiro tiene una posición muy acomodada, Alfredo de una clase media normal, pero hace reflexionar sobre “las diferencias y la importancia que se da a ciertas cosas en la vida”, asegura Carreras.

Para el autor, lo mejor de escribir es “jugar con los contrastes”. Lo demostró con su anterior novela, “Marea Muerta” en la que ubicó un cadáver en un paraíso como son las Islas Cíes. En la novela se juega, tal y como cuenta Nacho Carreras, con “dos voces”, los dos protagonistas, Alfredo y Teo, el policía, “que te va arrastrando y guiando por parte de la historia”.

La novela está llena de homenajes, empezando por el periodista jubilado, Alfredo, hasta los lugares en los que se desarrolla. Un thriller que, junto con las anteriores obras de Nacho Carreras, le han hecho hacerse un referente en el movimiento “Galicia noir”.