Sánchez-Garnica descubre "Un hombre de honor" en la mafia de finales del siglo XX

Nueva York: Central Park, la Quinta Avenida, el rio Hudson o la redacción del New York Times es el escenario, pero no en la gran Manzana del siglo XXI sino en la de 1968 cuando la mafia siciliana y el crimen organizado eran quienes controlaban la ciudad. Nicole Donaldson es periodista, en lo que en aquel momento dejaban a las mujeres, y a ella se unen otros personajes que nos llevarán a descubrir en un ambiente de mentiras, secretos y corrupción, “Un hombre de honor” de la escritora Paloma Sánchez-Guernica.

En aquella época, los hombres de honor eran, por un lado, quienes pasaban a formar parte de una organización mafiosa, “tenían que ser hombres de origen italiano y pasar un ritual. A partir de ahí, se comprometían a un código de honor, de guardar lealtad, de obediencia y someterse a unas reglas incuestionables”, explica la autora, quien añade que también era aquellos “hombres y mujeres que luchan por lo que consideran justicia, por sus principios y por mantener su integridad”.

El modelo de mujer que se establece en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial está ligada a la familia, siendo la esposa y la madre perfecta, pero la protagonista, Nicole Donaldson “empieza a cuestionar este modelo de mujer y quiere construir su identidad al margen de ser madre o esposa”. Los años 60 y 70 del siglo XX, en Estados Unidos y en Europa son muy convulsos con revueltas sociales, universitarias, el mayo del 68, matanzas, muertes asociadas a la política estadounidense como la de Martin Luther King o Rober Van Der Keele.

Precisamente, la inspiración para “Un hombre de honor” le viene a Paloma Sánchez-Garnica del titular que leyó en un periódico en el que se decía que al único condenado por el asesinato de Robert Francis Kennedy le habían denegado la libertad provisional. A partir de ahí, empezó una investigación que le llevó a la aurora a darse cuenta “que había muchas irregularidades en la investigación posterior, y me apareció un proyecto secreto de la CIA llamado el Proyecto de Metaultra para el control de la mente, y ahí fue cuando dije, aquí tengo novela”.